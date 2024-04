Una de las particularidades de los smartphones Android es que tienen los botones de navegación en la zona baja de la pantalla. De esa manera podrás no solo regresar, sino también adelantar algún episodio, ir a una nueva página o simplemente ver todas las notificaciones abiertas pulsando un solo botón. Sin embargo, esto puede convertirse en pesadilla ya que a veces dejan de funcionar o simplemente no actúan al primer toque. Es por esa razón que, para que no termines teniendo un dolor de cabeza, hoy te mostraré cómo activar la navegación por gestos en cualquier modelo de celular. No hay necesidad de instalar alguna que otra app, lo único que sí te recomiendo es que tengas el modelo de tu smartphone completamente actualizado. Sigue los pasos.

Cómo activar la barra de navegación por gestos en tu celular Android

Lo primero será dirigirte a los ajustes de tu smartphone .

. Luego observarás una serie de opciones para poder emplearlas en tu móvil .

. Presiona en “Pantalla” .

. Ahora buscarás la opción de “Barra de navegación” .

. En el caso no la encuentres, usa el buscador de los Ajustes y escribe “Navegación”.

ANDROID | Estos son los pasos que debes seguir para activar la navegación por gestos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Una vez dentro se te brindará las opciones para determinar si deseas los botones o los gestos.

Elige el segundo y verás que la barra inferior desaparecerá .

. De esa manera cuando deslices tu dedo a la mano derecha podrás ir a la siguiente página.

ANDROID | Lo bueno es que sí puedes determinar el nivel de pulsación. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Mientras que para el lado izquierdo, generará que regreses .

. En el caso de que hagas un swipe hacia arriba, se te mostrará la pantalla principal o, en el caso de que sea suave, podrás visualizar todas las apps que tienes abiertas.

Te muestro más trucos que hice en mi celular Android

Síguenos en nuestras redes sociales: