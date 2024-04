¿Se te ha caído tu celular al agua? Si esto te ha ocurrido alguna vez o le ha salpicado algún líquido, no te preocupes, porque tu dispositivo puede tener una certificación. Se trata del IP68 y el IP53. ¿Cuál es la diferencia? Esto lo puedes encontrar no solo en terminales de gama alta superior, sino también en gamas de entrada ya que están adoptando mejores componentes. Para saber si tu terminal lleva esa herramienta que le salvará la vida en caso se sumerja en la piscina o no lo hayas sacado del bolsillo cuando te metiste a la playa, puedes revisar la web de GSMarena para comprobarlo.

Qué significa IP68 e IP53 en tu smartphone Android

En caso tu celular tenga IP68 eso quiere decir que está protegido contra el polvo y el agua. ¿Qué significa? Es decir, tu dispositivo móvil puede sumergirse en el líquido .

. Algunos terminales tienen la opción de aguantar hasta 5 ATM de profundidad .

. Sin embargo, una de las cosas que debes considerar es que si tu celular es IP68 no puede sumergirse en la playa por el alto contenido de sal que tiene, además de las piscinas, por el cloro .

. Recuerda que solo esta protección es en caso de imprevistos ya que de todas formas vas a tener que limpiarlo.

Las letras IP significan “Protección de ingreso”, mientras que el 6 detalla que es “hermético al polvo” y el 8 es que “sobrevive sumergido en agua hasta 50 m de profundidad” .

. Por otro lado, en el caso del IP53 , significa que puede soportar ciertas gotas de agua como la lluvia o aerosoles.

, significa que puede soportar ciertas gotas de agua como la lluvia o aerosoles. En ese caso, no debes sumergirlo al agua porque, al no contar con ranuras reforzadas por dentro que generen la salida rápida de líquido, se puede malograr. De igual forma, esta certificación no genera que el celular Android esté a salvo en lugares con tierra o arena.

