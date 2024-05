Cada vez que empiezo a hacer deporte, siempre llevo una correa o reloj ligero que me permita moverme sin tener que dañar su pantalla, que no incomode a la muñeca, ni mucho menos que transpire. Durante algunas semanas he podido realizar mi rutina de ejercicios con la Huawei Band 9, misma con la que controlé mis datos de calorías quemadas, tiempo, sino también el sueño. ¿Será buena? ¿Durará bastante sin cargarla? Aquí mi opinión completa en esta review.

DISEÑO

El Huawei Band 9 tiene un diseño bastante clásico a las correas que actualmente se producen, aunque con algunos cambios estéticos. En primer lugar, verás que el chasis del dispositivo es un poco curvo, de modo que se puede adaptar bien a la muñeca sin que termine por dañarla o generar molestias al hueso que tenemos en dicha zona.

De igual manera, no hay ningún imprevisto en tener que sacártela para dormir, aunque sí o sí debes ponerla en modo no molestar. El reloj inteligente también cuenta con un pequeño botón, único en él, donde, con una sola presión, puedes entrar al apartado de deportes, mientras que, con dos seguidas, lograrás ingresar a los Ajustes.

El Huawei Band 9 tiene un diseño bastante clásico a las correas que actualmente se producen, aunque con algunos cambios estéticos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Las correas son intercambiables y salen con suma facilidad. No tienes que estar peleando o dañando el wearable para que expulsen las bandas. Asimismo, estas son bastante suaves y no tienden a acumular agua cuando estás sudando. Se adapta bien a cualquier muñeca, ya que cuenta con los orificios suficientes.

En la zona baja del Huawei Band 9 se encuentran todos los sensores para el monitoreo de nuestra actividad física. Todos ellos generan una luz verde para poder medir las pulsaciones con detalle y hasta la frecuencia cardiaca luego de hacer deporte. Si bien el material es plástico, tampoco hay necesidad de limpiarlo a cada rato luego de una rutina de ejercicios fuerte.

El dispositivo mide 43.45 x 24.54 x 8.99 mm y pesa nada menos que 14 gramos. No es nada incómodo y el detalle que venga con características como aguantar 5 ATM ya lo ponen a tope.

En la zona baja del Huawei Band 9 se encuentran todos los sensores para el monitoreo de nuestra actividad física. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

PANTALLA

La display del Huawei Band 9 es AMOLED de 1.47 pulgadas. Es completamente alargada y lleva una resolución de 194 x 368 píxeles. Asimismo, ofrece unos colores intensos que maravillan y, sobre todo, que no son tan fuertes ni tienden a demandar esfuerzo a la vista.

La correa también reacciona a las pulsaciones y no tienes que estar presionándola a cada rato para que ejecute lo que quieras. Eso sí, su pantalla se mantiene en los 60 Hz, por lo que verás cierto delay en las animaciones.

Lo mejor de todo es que puedes hacer uso del brillo automático desde los ajustes, así como la pantalla Always On, aunque también puedes graduar la iluminación en caso te encuentres en un día demasiado soleado, aunque no se te perderán tus notificaciones así lo pongas en un brillo bajo.

La display del Huawei Band 9 es AMOLED de 1.47 pulgadas. Es completamente alargada y lleva una resolución de 194 x 368 píxeles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

He notado que la pantalla tiene una ligera curvatura, casi imperceptible, pero eso es bueno para el desarrollo de wearables que se adapten a la muñeca. Por otro lado, puedes modificar las carátulas del dispositivo desde la aplicación de Huawei Salud, misma que puedes descargar en iPhone y en Android sin problemas.

Allí encontrarás carátulas desde las de pago hasta las que son bastante profesionales, sobre todo si estás interesado en emplearla para el deporte en extremo.

CONFIGURACIÓN Y PERFOMANCE

Para configurar el Huawei Band 9 debes hacer uso de Huawei Health, la app que se encuentra disponible en forma de APK o desde iOS Store. No hay problemas con incompatibilidad, por el contrario, el equipo se adapta a cualquier smartphone sin interesar la marca. Eso es bueno, ya que algunos productos similares han cerrado sus puertas a terminales de la competencia.

Es fácil de enlazar, no demorarás más de 5 minutos en lograrlo, esto gracias al Bluetooth 5.0. Lo bueno es que, a través de la app, he logrado mantener el reloj completamente actualizado, obteniendo dos updates de HarmonyOS, sistema operativo del gadget.

Para configurar el Huawei Band 9 debes hacer uso de Huawei Health, la app que se encuentra disponible en forma de APK o desde iOS Store. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Eres de hacer deporte? Pues la correa está bien lograda. Detecta la actividad deportiva de manera rápida y puedes usar desde correr en una banda hasta básquet. Hay más de 40 modos para que puedas emplearlos en tu actividad diaria, incluyendo la caminata, natación, pesas, etc. Incluso, cuando finalices el ejercicio, podrás medir tu frecuencia cardiaca para que los valores regresen a la normalidad.

En la aplicación podrás no solo obtener también información de tu quehacer diario, sino también chequear cómo has dormido, gracias a Huawei TruSleep. En ella chequearás qué tal dormiste, si roncaste o tuviste un sueño ligero, incluso hasta el más profundo. La correa te brindará un informe detallado en tu celular para que puedas comparar qué tal te fue toda la semana a fin de que descanses correctamente.

En la aplicación podrás no solo obtener también información de tu quehacer diario, sino también chequear cómo has dormido, gracias a Huawei TruSleep. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El Huawei Band 9 también lleva giroscopio, acelerómetro, sensor de luz ambiental, etc. Eso sí, solo puedes visualizar los mensajes en el dispositivo mas no responderlos, aunque en ciertos casos sí es posible mediante las respuestas predeterminadas configuradas en la app. Por otro lado, las llamadas solo serán rechazadas, es decir, no hay opción de contestar, ya que no hay micrófono incorporado.

BATERÍA

El Huawei Band 9 tiene una batería que puede durar hasta 2 semanas, según la marca. Lo puse a prueba y, desde el 100%, pudo aguantar entre 10 a 12 días hasta que se consumió toda la energía a cero, obligando a que deba cargarlo.

Por otro lado, si vas a emplear la correa en extremo, con la pantalla encendida todo el tiempo, su energía puede terminarse en 3 días, aproximadamente. Eso sí, recuerda que las vibraciones pueden doblegar el drenaje incluso cuando te has quitado la banda.

EN torno a su carga, no demora demasiado. Si estás al 5% de ella, mientras te duchas para ir al trabajo y la conectas 10 minutos, ya obtendrás cerca del 100% de la energía para que vuelvas a emplearla por cerca de 2 semanas.

CONCLUSIONES

Una de las cosas que me ha gustado del Huawei Band 9 es su diseño. Compacto y nada molestoso para que puedas dormir tranquilo.

Lo mejor es que puedes controlar el sueño sin problemas. Te brinda información exacta que quizá te vayas a sorprender con los resultados.

La medición de tus caminatas, el correr, es bastante preciso. No se altera por nada del mundo los kilómetros que vas recorriendo.

También puedes cambiarle de correas para que la puedas decorar a tu gusto, aunque a mí me tocó en color rosado.

El Huawei Band 9 está en 189 soles en el mercado peruano.

