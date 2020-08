La suspensión de clases presenciales en los colegios de México hace unos meses a causa de la pandemia del coronavirus dejó a muchos estudiantes si la oportunidad de aumentar sus conocimientos; sin embargo, los estudiantes de Educación Básica comenzaron este 24 de agosto el Ciclo Escolar 2020-2021 con clases remotas a través de televisión, radio e Internet en ‘Aprende en Casa II’ . Es aquí donde WhatsApp se convertirá en un gran aliado de su aprendizaje dentro del programa educativo impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), si es que lo usan de manera responsable.

Esta nueva forma de enseñanza virtual permitirá que se desarrollen y aprendan habilidades distintas a las adquiridas en las aulas, como valerse de la tecnología y las diversas herramientas que brinda para mejorar el proceso educativo. Si bien los profesores brindarán los lineamientos para la educación, también está en los padres que les serán inmensamente útiles para su futuro laboral mostrar un mayor compromiso y ayudarlos desde casa apoyándose en las redes sociales o en la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo.

Si bien WhatsApp permite entablar conversaciones en cualquier momento con familiares o amigos, también es una gran ventana para compartir imágenes, fotos y videos, las tareas escolares o resolver diversas dudas en comunicación con el maestro.

Recientemente la app anunció un cambio de diseño y las nuevas funciones que llegan en la versión 2.20.198.6 de WhatsApp para Android y se trata de un nuevo buscador a fin de facilitar el encuentro de tus archivos multimedia, mientras se habilita para todos y así poder encontrar las imágenes que se enviaron según la fecha de recibido, aquí te dejamos algunos trucos o acciones que podrán usar los niños y adolescentes mientras llevan las clases remotas en ‘Aprende en Casa II’.

1. Envía mensajes sin que sea tu contacto

Estar en la misma aula no siempre significa que tengamos el número de un compañero agendado y esto no es impedimento para compartirle fotos o videos. Aquí te enseñamos cómo hacerlo.

Abre el navegador de tu smartphone.

En la barra de direcciones escribe: wa.me/ (seguido del número de teléfono con la clave del país de quien le escribes). En el caso de México, ingresarías 52. Entonces, la dirección quedaría así junto al teléfono: wa.me/52999999999

Al entrar en esa dirección elige 'enviar mensaje' y se abrirá una nueva conversación con el número que acabas de agregar.

2. Apóyate en los videos

Los maestros tienen una gran oportunidad de compartir material didáctico mediante videos que se reproducen directamente en el chat y los alumnos los analizarán con calma y volverán a revisarlos si es que algo no les quedó claro. Aquí te enseñamos cómo enviar fotos y videos sin que pierdan calidad.

Es un truco bastante conocido, sin embargo, para que lo tomes en cuenta, te lo hacemos recordar y así puedas sorprender a tus amigos o contactos con la calidad de fotos y videos que mandas por WhatsApp.

Lo primero que tienes que hacer es ingresar a tu WhatsApp

Luego ingresa a una conversación en la que quieres enviar una foto o video

Posteriormente, pulsa el clip y allí no deberás presionar sobre fotos o videos, sino en Documentos

Cuando lo hagas, busca dentro de tus archivos la foto o video que deseas enviar.

Selecciona los archivos que desees enviar, eso sí, deben pesar menos de 100 mb. (Foto: Captura)

Cuando la encuentres, dale en Aceptar y ya habrás enviado esa imagen o clip de larga duración a la otra personas sin tener que disminuirle la calidad

Cabe precisar que solo puedes enviar, como máximo, archivos que pesen menos de 100 MB, si pasas de ello, no lo podrás mandar por medio de WhatsApp .

3. Comparte los trabajos de Word

La aplicación de mensajería instantánea permite enviar documentos en formatos como Word, PDF, jgp, tiff, Power Point y Excel de hasta 100 MB de peso. De esta manera no se saturará el correo eléctrónico.

4. Videollamadas desde WhatsApp web

Lo primero que debes hacer es actualizar WhatsApp Web a la versión más reciente en tu computadora. O de lo contrario también puedes ingresar a la siguiente dirección https://web.whatsapp.com/ y encontrarás las mismas funciones que en la app para la PC. Tras asegurarte ello, realiza estos pasos:

Abre WhatsApp Web en tu computadora

Luego pulsa en los tres puntitos, al lado del símbolo “+”.

Allí se desplegará un nuevo menú en el que se indica “Nuevo grupo” y “Crear una sala”. Pulsa sobre el segundo.

Cuando lo hagas notarás que se abrirá una ventana que indica “Crea una sala y envía el enlace a tus amigos de WhatsApp”.

En ese momento notarás que se abre Facebook Messenger. Para ello deberás tener una cuenta en la red social.

En WhatsApp Web deberás ir a la pestaña de "Crear una sala" para hacer funcionar las videollamadas. (Foto: WhatsApp)

Cuando lo hagas y configures todo lo que necesites, deberás compartir el enlace en WhatsApp y así todos tus amigos, sin contar con Facebook, podrán unirse a la reunión.

El límite de participantes es de 50 personas, es decir, tú y 49 personas más. Además las videollamadas de 8 personas no tienen el mismo cifrado que las de 4 personas, mientras que las de Messenger Rooms comparten el cifrado de Messenger.

5. Cambia la tipografía

Si bien WhatsApp tiene limitadas el estilo de sus letras, existe una manera de poder cambiarlas de forma sencilla. Para ello solo deberás estar atento a los pasos de este tutorial para que no te pierdas de nada y no falles en el intento. No tienes la necesidad de abrir una web alterna y allí escribir tu texto, ni mucho menos copiar o pegar esa frase que has redactado para concretarlo.

Como se sabe, WhatsApp ha lanzado una serie de funciones, en su mayoría ocultas, que muchos usuarios desconocen cómo usarlas. Es el caso del cambio de letras sin necesidad de abrir programas externos. Usa estos pasos:

Negrita: Para escribir en negrita, envuelve el texto que quieres resaltar con asteriscos. Por ejemplo *texto* se convierte en texto.

Para escribir en negrita, envuelve el texto que quieres resaltar con asteriscos. Por ejemplo *texto* se convierte en texto. Cursiva : Para escribir en cursiva, envuelve el texto que quieres resaltar con guiones bajos. Por ejemplo _texto_ se convierte en texto .

: Para escribir en cursiva, envuelve el texto que quieres resaltar con guiones bajos. Por ejemplo _texto_ se convierte en . Tachado : Para tachar un texto, envuelve el texto que quieres resaltar con virgulillas. Por ejemplo ~texto~ se convierte en texto .

: Para tachar un texto, envuelve el texto que quieres resaltar con virgulillas. Por ejemplo ~texto~ se convierte en . Monoespaciado: Para escribir texto de este estilo coloca tres comillas invertidas antes y después del texto: de esta forma ```texto```.

En los iPhone es más fácil usar este nuevo estilo de fuente con solo pulsar dos segundos el texto seleccionado. (Foto: WhatsApp)

WhatsApp también permite poder cambiar la tipografía de todos los mensajes que mandes por intermedio de una aplicación APK. Solo debes seguir estos pasos para poder disfrutar sin muchas complicaciones de cambiar no solo una palabra, sino textos enteros al redactar y sin escribir palabra por palabra, mediante la aplicación FONTS, disponible para iOS y Android:

Descarga la aplicación ‘ Fonts ’ e instálala

’ e instálala Ábrela y sigue los pasos que indica

Ves a WhatsApp y prueba a escribir con diferentes tipografías

Fonts, a diferencia de las otras opciones que te brinda WhatsApp y otras aplicaciones desarrolladas por terceros, es un teclado que se especializa en poder cambiar el tipo de letra con la que escribes de una forma extremadamente sencilla.

6. Lee la conversación sin aparecer en línea

El truco es bastante sencillo y no es necesario descargar otra aplicación para poder llevarlo a cabo. ¿Cómo se hace? Sigue estos pasos en el mismo WhatsApp para lograrlo.

Para comenzar deberás abrir WhatsApp

Luego dirígete a la conversación que desees.

Puedes exportar toda la conversación de WhatsApp de tu amigo y leerlo sin abrir a la aplicación. (Foto: WhatsAPp)

En ese instante dirígete a la parte superior y pulsa sobre los tres puntitos.

Busca la pestaña que diga “Exportar chat”.

En ese instante WhatsApp te indicará si deseas agregar los archivos multimedia o no.

Posteriormente se abrirá una ventana inferior en donde podrás enviar a tu correo electrónico toda la conversación.

Con ello ya podrás abrir dicho archivo y leer toda la conversación de WhatsApp sin necesidad de abrir la conversación y permanecer varios minutos ‘en línea’.

7. Instala WhatsApp en tu tablet

¿Cómo se hace? No es necesario rootear tampoco tu tablet para instalar WhatsApp. Lo único que debes hacer es ir al menú Ajustes y activar la casilla de Orígenes desconocidos, que se encuentra en Seguridad. Luego emplea estos pasos.

Para ello deberás acceder a la página principal de WhatsApp

Desde allí observarás un enlace para poder descargar la última APK de la aplicación. Si no puedes verlo, te dejamos el enlace.

Para poder descargar WhatsApp en tu tablet, es necesario ingresar a la misma web de la aplicación. (Foto: WhatsApp)

Cuando culmine, deberás instalar la aplicación en tu dispotivo.

Una vez hecho, necesitarás de un número para poder obtener el código de verificación. Asegúrate de ser uno distinto y que no estés usando.

Tras ello, en caso de que tengas uno, baja la copia de seguridad y listo.

Desde ese momento ya podrás actualizar la aplicación también en Google Play sin ningún problema y, lo mejor de todo, sin necesidad de tener que descargar otra vez la APK.

El inicio del Ciclo Escolar 2020-2021 con clases remotas en ‘Aprende en Casa II’ es una gran oportunidad para estar en contacto con los maestros y demás compañeros y es aquí donde WhatsApp es una gran herramienta al estar habilitada en cualquier tipo de smartphone con conexión a internet.

