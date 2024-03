WhatsApp suele actualizarse cada semana en su versión estable o programa de prueba (beta) y esto provoca que a veces existan errores repentinos, uno de los más comunes es no poder visualizar las historias de tus amigos. Hoy se pudo conocer lo siguiente: aquellos usuarios que utilizan el referido servicio de mensajería instantánea en dispositivos móviles con sistema operativo iOS reportaron que sus capturas de pantalla se convertían automáticamente en stickers cuando eran copiadas y pegadas en las conversaciones personales o grupales. El fallo generaba confusión y también complicaba el proceso para enviar screenshots de suma importancia, como por ejemplo: comprobantes de pago, números de cuentas bancarias, correos y contraseñas, etc., por fortuna, hoy te enseñaré una solución convencional, te sorprenderá la sencillez del método o corrección del error que afectó a millones de cibernautas. No será necesario que desinstales el aplicativo y tampoco borrarás los datos o la memoria caché, de hecho todo lo vas a realizar a través de la App Store de Apple. El proceso aplica para clientes normales y betatester.

La solución si no puedes copiar y pegar imágenes en tus chats de WhatsApp

Primero, ingresa a la App Store desde tu iPhone.

Ahora, en la barra de búsqueda escribe WhatsApp .

. Accede al primer resultado que te aparezca y vas a ver que hay una actualización pendiente.

En la descripción indican que la misma corrige el error de copiar y pegar imágenes o screenshots .

. Presiona en “ Actualizar ”.

”. El siguiente paso es copiar una captura de pantalla.

Abre WhatsApp y entra a cualquier conversación.

Finalmente, pégala y ya no se convertirá en una pegatina, lo último por hacer es compartirla con tu contacto o grupo.

Meta lanzó rápidamente una actualización que corrige el fallo de la captura de pantalla. (Foto: WabetaInfo)

