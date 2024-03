Los contactos de Whatsapp Messenger son la parte fundamental de la referida plataforma de comunicación instantánea, ya que sin estos no podrías enviarle mensajes a nadie. Para que alguien se contacte contigo no es necesario que te haya agregado en la agenda de su dispositivo móvil, solo necesita obtener tu número telefónico. En esta oportunidad, te enseñaré un importante truco para que compartas decenas de contactos (añadidos) desde tus conversaciones personales, grupales e incluso comunidades, gracias a este método ahorrarás una gran cantidad de tiempo, pues así evitarás enviarlos de manera individual. No vas a descargar aplicaciones adicionales y menos utilizarás programas modificados como WhatsApp Plus, GB, Fouad, y otras versiones alteradas, todo lo realizarás con una herramienta nativa de la propia aplicación. Aclarando el punto, toma nota y sigue la guía que elaboré para ti sin omitir ningún paso.

Cómo compartir contactos en tus chats de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación.

El siguiente paso es ingresar a cualquier conversación.

Presiona el ícono del clip que se ubica en el extremo inferior derecho.

Se desplegarán varias opciones.

Toca el apartado “ Contactos ”.

”. Luego, selecciona los contactos que deseas enviar (aparecerá la cantidad exacta).

Finalmente, oprime el botón de enviar.

Trucos de WhatsApp Web y WhatsApp para Windows que te recomiendo

