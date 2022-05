Ana Bárbara es una de las voces más experimentadas y reconocidas de la música regional mexicana, además de ser la menta maestra tras varios éxitos no solo propios, sino también de otras cantantes.

Sin embargo, la intérprete de “Bandido” se encuentra en una polémica disputa por la autoría, y con esto derechos y regalías, del tema “Fruta prohibida”, pues el compositor Juan José Figueroa reclama como propia.

Debido a esto, la cantante, quien recientemente presentó su primer Auditorio Nacional, salió a defenderse y a explicar cuál fue el origen de la canción y su inspiración para componer el disputado tema.

FRUTA PROHIBIDA DE ANA BÁRBARA

En conferencia de prensa, la cantante reveló la historia tras el tema, dejando en claro que la persona a la cual se refiere en la canción fue un hombre que conoció hace muchos años, incluso antes de ser madre, pues su hijo mayor, Emiliano, “todavía ni nacía”.

“Cuando yo andaba en los principios de los 20, ya había pasado por dos, tres situaciones malitas con dos o tres cucarachos, la verdad. Me encuenro un galán y ya saben, la Ana Bárbara empezaba su carrera… bueno, no les voy a decir cuándo; se dice el pecado, no el pecador”, comentó.

Según la cantante, llegó a vivir con el protagonista de “Fruta prohibida” e incluso fue ama de casa durante un tiempo. “Resulta que ese ingrato y yo vivimos una relación bonita, tormentosona, de esas que nos encanta a las mujeres, entonces jugué a la casita feliz, fui a la carnicería, hasta hacía milanesas”, indicó con una sonrisa.

La relación no estaba destinada a durar, por lo que ambos decidieron separarse al cabo de un tiempo. “Terminamos, yo sufrí mucho, él también, no nos despedimos así de que estaba todo claro. La verdad yo estaba confundida y no estaba tan decidida, y se acabó”, confesó.

Pasarían algunos años hasta que volvieron a encontrarse y revivieron sus pasiones, pues ella estaba soltera. “Nos reencontramos y me dice la clásica; ‘Te extraño, tú eres el amor de mi vida’, entonces pues yo imagínense, medio atarantada a principios de los 30″, indicó.

Sin embargo, en esta oportunidad, el misterioso sujeto tenía otra pareja, quien llamó a la cantante para decirle que era “el hombre de su vida” y quería que vuelva con ella y su familia.

“Ya estabamos en el recalentado y que suena mi teléfono ‘oye, señora Ana Bárbara’, pa’ acabarla de chin*** me dijeron señora, pues es que él se volvió a relacionar, estaba en malos términos”, contó.

Fue allí que la artista, además de darle su palabra de alejarse del hombre, decidió componer “Fruta prohibida”, pues aún tenía sentimientos por él.

“Yo le dije, no se preocupe, yo no voy a interponerme, yo le doy mi palabra, la palabra de la Bandida, me puse a llorar, me fui a mi recámara, agarré una libreta y me puse a escribir ‘estoy atrapada, no tengo salida, entre lo real y mis fantasías’”, sentenció.