En abril del año pasado, Ana Patricia Gámez anunció que dejaba “Enamorándonos” por motivos estrictamente personales: quería darle más tiempo a su familia e hijos, y disfrutar de su rol como madre. Doce meses más tarde; no obstante, sorprendió a todos al anunciar que retornaba al programa en reemplazo de Karina Banda.

“Como madre he decidido hacer una pausa en mi carrera profesional para dedicarme a ser madre 24/7 porque la niñez de mis hijos va a avanzar, van a crecer y yo quiero estar en esos momentos con ellos, esos momentos cuando los recojo de la escuela, cuando los quiero llevar al parque o cuando los quiero acostar a dormir mientras les cuento un cuento o les digo una oración”, fueron las palabras de Ana Patricia cuando dejó el programa.

Un año más tarde, a través de su podcast su podcast “Ana Patricia sin filtro”, la conductora de 34 años, natural de Sinaloa, señaló que tras una “negociación muy importante” y conversarlo con su esposo decidió regresar al programa, situación que le generó una lluvia de críticas en redes sociales.

Ana Patricia Gámez junto a sus dos pequeños. Regresa a "Enamorándonos" por las condiciones que le ofrecieron (Foto: Ana Patricia Gámez / Instagram)

¿CUÁLES FUERON LOS MOTIVOS POR LOS QUE REGRESÓ ANA PATRICIA GÁMEZ A “ENAMORÁNDONOS”?

Si bien se especuló que un mejor contrato fue el motivo por el que Ana Patricia Gámez determinó retornar a “Enamorándonos”, del canal UniMás, señal estadounidense de habla hispana, la propia azteca desestimó esa teoría.

“[Cuando recibo la llamada para regresar] y me platican un poco de eso yo digo: ‘Pero yo me fui por querer estar más tiempo con mis hijos –porque sí hubo un tiempo que los horarios, las grabaciones, las pautas de grabaciones externas al programa si llegaron a lo mejor a afectar a mi culpabilidad de madre de decir no estoy pasando tanto tiempo con mis niños–, entonces si yo me fui por esta razón yo por qué otra vez estaría regresando a Enamorándonos cuando yo tengo muy claro por qué me fui’”, explicó la también empresaria en su podcast.

“Entonces ahí viene una negociación muy importante para mí y no, no fue la negociación del dinero. A día de hoy, y lo digo con todo el corazón y espero nadie se ofenda, yo sigo ganando más y me sigue yendo mucho mejor en mis negocios que lo que ahora dice en mi contrato, contrato por el cual estoy muy bendecida y me siento muy afortunada de verdad […]. Gracias a Dios en mis negocios me sigue yendo increíble, no tengo queja de eso […]”, prosiguió.

¿CUÁL FUE LA NEGOCIACIÓN DE ANA PATRICIA GÁMEZ?

“Mi negociación en este contrato era el tiempo, el tiempo en que yo iba a salir de mi casa, que yo iba a estar en el set y el tiempo en regresar y poder estar con mis hijos. Ellos me dieron el balance, me dieron el entendimiento y lo importante que era para mí el poder estar presente en la vida de mis hijos en momentos muy importantes”, comentó Gámez, que actualmente se dedica a la venta de ropa a través de su boutique.

La presentadora, además, aseveró que le darán facilidades para pasar vacaciones con sus retoños: “Si bien sí voy a trabajar de lunes a viernes, ‘Enamorándonos’ me permite estar todas las vacaciones con mis hijos en verano por más de dos meses cosa que en ningún programa diario en la televisión tienes esa posibilidad, además en las vacaciones de Navidad, en Año Nuevo, así que cuando yo vi la posibilidad y la conversé con mi esposo dijimos: ‘Aquí tú te fuiste por esto, si están accediendo de tal manera por qué no probar, por qué no aceptar nuevamente a hacer este trabajo que por muchos años he disfrutado, que me ha regalado algo muy importante que es el cariño del público?’”.