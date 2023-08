El pasado jueves 24 de agosto se dio por finalizada la segunda temporada de la serie “And Just Like That”, y para sorpresa de muchos, la producción decidió incluir el personaje de Samantha Jones al inicio del episodio final. Eso sí, la presencia del papel interpretado por la actriz Kim Cattrall no tuvo el impacto esperado por una sencilla razón.

Es muy común ver a los personajes originales de una serie aparecer en las secuelas. Y el universo de “Sexo en Nueva York” no es la excepción. Fue por tal motivo que los guionistas no tuvieron mejor idea que hacer un llamado a Kim Cattrall para que de vida al icónico personaje de Samantha Jones al final de la temporada.

Si bien fue una apuesta emocional y arriesgada, la noticia de la presencia de la histrionisa no fue una sorpresa para los seguidores de la serie. A raíz de ello, la expectativa fue creciendo con el pasar de los días.

Samantha Jones en "And Just Like That" (Foto: HBO Max)

No obstante, la aparición de Cattrall defraudó a los seriéfilos de sobremanera, hasta el punto de ser catalogado como un fracaso.

¿FUE DECEPCIONANTE? ASÍ FUE EL CAMEO DE SAMANTHA JONES EN “AND JUST LIKE THAT”

¡ALERTA DE SPOILER! Antes del estreno de la segunda temporada de “And Just Like That”, los productores de la serie confirmaron la presencia de Cattrall en uno de los episodios. Sin embargo, había condiciones estrictamente requeridas por la actriz.

En primer lugar, solo sería una escena (del capítulo final) y no tenía estar grabaciones con algunas de sus excompañeras de set. Aunado a ello, pidió no tener contacto con los productores. Todo ello generó que la introducción de su personaje se acomode de manera abrupta y tenga mucho menos coherencia a nivel narrativo.

“Pensamos que sería divertido para los fans tener un poco de Samantha porque sabemos que la echan de menos y es un gran personaje”, indicó Kristin Davis, quien interpreta a Charlotte. “La forma en que hemos invitado a los actores a volver ha sido muy divertida y emocionante, y ciertamente nostálgica, pero creo que más que eso, lo que hemos sentido ha sido mucha alegría”, decía Parker al Daily Mail.

Lastimosamente, su aparición no tuvo el éxito esperado. Y es que no tenía sentido introducir a Samantha al inicio del capítulo final cuando no se ha hecho mención de ella en las diez entregas anteriores. No conocemos absolutamente datos importantes que generen un desarrollo del personaje, y mucho más cuando se trata de apenas una escena.

¿QUÉ PASÓ EN EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE “AND JUST LIKE THAT… 2″?

En ‘La Última Cena Primera Parte: Aperitivo’ (2x10), Seema está enamorada de Ravi, Carrie vende su apartamento a Lisette y, Miranda decide unirse a Carrie y Aidan en la lucha del Che, pero se arrepiente. En tanto, el hijo de Aidan sufre un grave accidente, lo que deja muy preocupada a Carrie.

Por lo tanto, en el siguiente episodio, se llevará a cabo la cena de despedida organizada por Carrie Bradshaw, una reunión que promete situaciones de tensión y emotividad entre Miranda y Che Díaz.

SOBRE EL AUTOR Jesús Fernández Cabero Periodista. Egresado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Más de 2 años de experiencia en periodismo y redacción en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.