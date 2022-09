Recientemente, André Marín se despidió del programa que conduce en Fox Sports para concentrarse en su salud por el momento. Desde hace un par de años, el comentarista deportivo había estado luchando contra una rara afección.

El periodista mexicano es parte de “La última palabra” desde el 2012, cuando dejó a TV Azteca, el canal que fue su hogar por muchos años. Desde hace un tiempo, se notaba que su estado de salud era delicado, pues casi no estaba de pie durante los programas y le costaba hablar.

Durante varias semanas, se estuvo comentando en redes sociales sobre la condición en la que se encontraba el conductor. Finalmente, el 28 de septiembre, la cadena Fox Sports en México publicó un comunicado respondiendo a las preocupaciones de la audiencia.

“En estos momentos, André debe concentrarse en su recuperación para volver a nuestras pantallas a entregarnos su estilo único y controversial que lo convierte en uno de los líderes del periodismo deportivo latinoamericano”, escribieron en parte del comunicado.

Por su parte, André Marín agradeció a las personas que mostraron preocupación por su estado de salud y le han enviado mensajes de apoyo. Además aseguró que muy pronto volvería “más fuerte que nunca”.

Comunicado de prensa de Fox Sports sobre la situación de André Marín (Foto: Fox Sports)

¿QUÉ ENFERMEDAD PADECE ANDRÉ MARÍN?

De acuerdo con lo que había contado André Marín, en el 2019 empezó a sentir los síntomas y se trataba de una potente infección causada por una bacteria que afecta el estómago.

“Es una infección en el estómago que, si no la cuidas con antibióticos fuertísimos, te puede llegar a perforar los intestinos y el páncreas”, explicó en ese entonces. “Estuve internado. Es todo un tratamiento para volver a estar al cien, pero sí estuve en el hospital, es un infierno, no sabes cómo te puede llegar”.

No se trata de una condición común, pero suele ser bastante agresiva y difícil de tratar. Por ello, él ha estado combatiéndola durante varios años. Aunque ha tenido graves consecuencias en su salud, pues se le ve mucho más delgado y le cuesta realizar ciertas actividades, no ha sido una de las víctimas letales que, en ocasiones, cobra esta infección.

En ese momento, André se vio obligado a tomarse un par de semanas de descanso del trabajo y, a su regreso, explicó la situación, mostrándose optimista. Sin embargo, ahora ha tenido que dejar nuevamente sus funciones y, en esta ocasión, no se sabe hasta cuándo.

¿CÓMO CONTRAJO ANDRÉ MARÍN LA INFECCIÓN QUE LO AQUEJA?

André Marín reveló un poco de la información que le habían brindado los médicos. Al parecer, tuvo mucha mala suerte, pues puede ser una bacteria que se esconde en los lugares menos pensados y termina ocasionando grandes complicaciones en la salud.

“Me platicaron los médicos que lo puedes tomar en los hielos de un restaurante y lo tomas y te hace pedazos, no es una simple infección estomacal, lo que me pasó fue algo mucho más fuerte”, comentó.

André Marín era comentarista del programa "La última palabra" (Foto: Fox Sports)

¿CUÁL ES EL PRONÓSTICO DE ANDRÉ MARÍN?

La condición de salud de André Marín debe ser delicada considerando que se le ha dificultado mucho desempeñar sus funciones en los estudios de Fox Sports.

Sin embargo, el comentarista se mantiene activo desde su hogar, donde realiza videos para su canal de YouTube, el cual lleva su mismo nombre. Aún así, incluso desde el sillón de su escritorio, habla con más pausas que lo usual.