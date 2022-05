La separación de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez fue un duro proceso para ambos actores, quienes vieron expuesto su rompimiento por las muchas noticias en redes sociales y televisión.

Sin embargo, tras el alejamiento, ambos emprendieron proyectos personales e iniciaron nuevas relaciones. En el caso del protagonista de “Azul Tequila” con Paulina Burrola y el de la actriz de “Niñas mal” con Jonathan Kubben.

Sin embargo, y a pesar de que ya pasaron dos años desde su sonado divorcio, las dudas, especulaciones y comentarios continúan circulando en redes sociales y televisión.

Mauricio Ochmann junto a su novia Paulina Burrola. (Foto: @mauochmann).

LA INCÓMODA PREGUNTA DE ANDREA LEGARRETA A MAURICIO OCHMANN

Mauricio Ochmann fue el invitado especial en la última edición de “Hoy”, donde la conductora Andrea Legarreta no dudó en ponerlo en aprietos con una incómoda pregunta sobre su vida personal.

Todo empezó cuando la conductora consultó al actor sobre su relación con Paulina Burrola. “¿Cuéntanos del amor? ¿Cómo estás? Te vemos feliz, enamorado de una mujer hermosa”, consultó la presentadora.

Fue allí que Ochmann reveló algunos pequeños detalles. “El amor es un sentimiento… Hay que cantarle al amor, hay que vivir el amor en todas sus facetas. Estoy muy contento, la verdad es que con Pau estamos bien, estamos felices”, señaló.

Fue allí que Legarreta aprovechó y disparó la pregunta: “¿Te quieres casar ahorita o no?”.

El actor, visiblemente sorprendido, respondió: “Qué presión, no sé. Nunca digas nunca, pero estamos viviendo el día, ya veremos”.

MAURICIO OCHMANN SE LANZA COMO CANTANTE

Al mencionar que “hay que cantarle al amor”, el actor anunció que alista su debut como cantante en un monólogo que viene preparando.

“Más que monólogo, es un testimonio de vida, porque mucha gente que conoce mi historia, que sabe que soy adoptado, que pasé por diferentes adversidades, me han pedido que hable. Con el tiempo, se me ha ido quitando lo hermético y me he ido abriendo, está padre pasarnos eso de cómo le hemos hecho”, sentenció.