El experimentado actor Andrés García ha estado siendo el protagonista de las noticias en México durante las últimas semanas debido a sus complicaciones de salud que incluso hicieron que piense en quitarse la vida, sentimiento que gracias a su esposa ha ido dejando en el pasado para volver a tener esas ganas de seguir disfrutando de la vida.

Desde que empezó a sentir cierta mejoría y dejó el hospital, el artista de 81 años de edad ha concedido algunas entrevistas a diversos medios de comunicación, en las que ha hablado sobre su estado actual y de algunos detalles llamativos en su carrera profesional, como su más reciente enemistad con Roberto Palazuelos.

Por más que siempre hayan sido muy unidos y que García haya tenido mucha consideración por él, al extremo de considerarlo como uno de sus alumnos en la actuación, en la actuación hay una fuerte rivalidad que roza los deseos de muerte, pues ha salido un reto a un duelo con armas.

El actor Andrés García está recuperándose en la casa de su esposa (Foto: Andrés García / Instagram)

ANDRÉS GARCÍA RETA A ROBERTO PALAZUELOS A UN DUELO

En una entrevista con el programa “De primera mano”, Andrés García habló sobre sus problemas con Roberto Palazuelos y, en su momento de cólera, lanzó un reto público para un duelo a balazos entre los dos para setiembre.

“Robertito, te invito el 15 de septiembre, si tienes pantalones, vente a la plaza del Carmenere y vamos a darnos un par de balazos tú y yo como los hombres a las 3 de la tarde”, manifestó García.

¿POR QUÉ ANDRÉS GARCÍA RETÓ A ROBERTO PALAZUELOS?

Debido a que antes eran bien unidos, llama mucho la atención que actualmente ambos no se puedan llevar bien y que el propio Andrés García quiere dispararle en un duelo. Es por ello que es preciso mencionar las razones por las que el experimentado artista dio tales declaraciones.

Antes de mencionar el duelo, Andrés García mencionó por qué está molesto con Palazuelos y aseguró que se debe a que, supuestamente, él está hablando mal de su persona, aprovechando que no está bien de salud.

“Lo levanté de chiquito, le enseñé lo que pude, y ahora que me ve que estoy cojo, que no puedo caminar, y que tengo una debilidad tremenda, debida no sé si a la edad o a una anemia que traigo, se pone a decir p.. de mí”, indicó García.

Por si ello fuera poco, el recordado galán del cine mexicano afirmó que Palazuelos amenazó con dejarlo morir de hambre.

“Amenazó a mi familia, amenazó con que me iba a hacer morir de hambre y que él se encargaba de eso”, añadió.