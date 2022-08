Ángela Aguilar vuelve a ser el centro de otra controversia luego de generar dudas sobre su paso por los quirófanos. Recientemente, la hija de Pepe Aguilar dijo que se había retirado dos costillas para obtener una cintura tan angosta. Después de todas las especulaciones, usó sus redes sociales para aclarar la situación.

La cantante de música regional mexicana ya ha estado envuelta en algunas polémicas anteriormente, como cuando se dio a conocer su relación con Gussy Lau, quien era varios años mayor que la joven de 18 años.

Mientras que la conversación se concentra en lo que Ángela hace o dice por redes sociales, se aleja cada vez más de su principal atributo: la música. Algunos de sus temas más conocidos son “Ahí donde me ven” y " La Malagueña”.

Ángela Aguilar lució un espectacular vestido en los Premios Juventud 2022 (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

¿CUÁNTAS COSTILLAS SE QUITÓ EN REALIDAD ANGELA AGUILAR?

Al parecer, muchas personas se tomaron en serio la broma que le hizo Ángela Aguilar al conductor Jomari Goyso y no captaron el sarcasmo en su tono de voz. Por ello, la joven utilizó sus redes sociales para profundizar en el tema.

“Solo para aclarar, no me quité dos costillas, me quité cuatro. Por favor, investiguen antes de publicar sus notas”, dijo en redes sociales manteniendo su tono burlón.

Luego de decir esto, se echó a reír, dejando en claro que esta afirmación tampoco era cierta y que su cintura era naturalmente delgada.

¿CUÁL FUE LA DECLARACIÓN ORIGINAL DE ÁNGELA AGUILAR?

El 15 de agosto, Jomari Goyso, publicó en sus redes sociales un video donde mostró a Ángela Aguilar en su camerino luciendo un hermoso atuendo verde que incluía un corset que acentuaba su cintura.

“Me asusta esa cintura”, le dijo el conductor de Univision al verla.

En forma de burla, Ángela le respondió que se había quitado dos costillas, pero luego tuvo que aclarar que no era verdad.

“No, no digas, porque luego me van a estar ahí diciendo que Ángela se operó”, dijo la cantante.