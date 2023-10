La salud de Anuel AA es toda una incertidumbre y ha preocupado a sus fanáticos. El pasado 8 de octubre el cantante solo publicó una imagen de él en la cama de un hospital y aseguró que lo operaron de emergencia. Desde entonces, se especuló mucho, pero todo se debe a que el propio artista no ha dado más información al respecto.

Las semanas han pasado y hasta el momento no se sabe de qué está enfermo, generando mucha incertidumbre, más de la que ya se había generado. Es más, aún no vuelve a los escenarios y parece que demorará en hacerlo, al menos no lo hará en los próximos días. ¿Qué estará pasando con el artista urbano?

Ante todo lo que se dice, en las redes sociales del mismo Anuel AA se ha colocado un comunicado dando algo más de información, por lo que ahora se conoce, aunque sea, cuánto tiempo más estará descansando por recomendación médica.

¿CUÁNTO TIEMPO ESTARÁ FUERA DE LOS ESCENARIOS?

El viernes 20 de octubre, Anuel AA sorprendió al mundo con una nueva publicación en redes sociales después de un tiempo en el que se encontraba descansando por un problema de salud, el cual se sigue manteniendo en secreto.

En lo que se expresó en dicha comunicación, se comenta que el puertorriqueño seguirá descansando por recomendación del doctor que lo está tratando. Al menos, un mes más deberá estar sin trabajar para enfocarse exclusivamente a su recuperación.

“Como todos ya saben, Anuel tuvo que ser operado de emergencia recientemente y por órdenes del doctor que lo está atendiendo, debe permanecer aproximadamente un mes más sin trabajar y descansando para poder recuperarse”, se pudo leer en parte del comunicado.

EL INSTAGRAM DE ANUEL AA CAMBIARÁ DE MANOS

Debido a que Anuel está mal de salud aún y debe descansar para recuperarse, el cantante no puede estar compartiendo contenido en sus plataformas digitales ni estar al pendiente de las mismas, por lo que el control de sus cuentas cambiará de manos, por el momento.

“El Instagram del artista estará siendo manejado temporalmente por su oficina hasta que él se recupere por completo”, dice la parte final del comunicado publicado.