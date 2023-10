“Fue cuestión de vida o muerte”: por qué Anuel AA fue hospitalizado y cuál es su estado de salud

Anuel AA es un artista que ha tenido altos y bajos a lo largo de su carrera, así como varias polémicas que generaron opiniones divididas en la opinión pública. Puede que a muchos no les guste su estilo o las canciones que realiza, pero tiene miles de fanáticos en todo el continente que lo respaldan y que ahora hacen fuerza por su pronta recuperación.

El cantante de temas como “Secreto” y “Ella quiere beber” se encuentra mal de salud en estos momentos, desatando la preocupación de sus familiares, amigos y fanáticos, pues no se ha conocido mucho al respecto de su estado de salud, generando una serie de especulaciones al respecto, pero nada concreto en sí, por lo que debe haber mucha mesura con todo lo relacionado.

Lo poco que se ha conocido sobre el tema ha sido lo que el propio Anuel AA ha revelado, así que ahora detallaremos las palabras que ha tenido en pleno proceso de recuperación, el cual se espera que sea lo menos largo posible para que se sienta mejor cuanto antes y pueda volver a hacer lo que tanto le apasiona.

ANUEL AA PREOCUPA A SUS FANÁTICOS

El pasado domingo 8 de octubre, el cantante urbano Anuel AA ha dejado a miles con la boca abierta y una enorme preocupación al compartir en su Instagram una imagen suya mientras se encuentra recostado en la cama de un hospital y con un semblante cansado. Aparentemente, la foto fue tomada mientras dormía.

Como era de esperarse, esa imagen generó una gran alarma en sus seguidores y también en sus detractores. Y es que al cantante no se le suele ver de esa manera y ahora que se encuentra así, todos hacen fuerza común en sus oraciones con la finalidad de extenderle la mejor de las vibras y así su recuperación sea la más llevadera posible.

Anuel AA se encuentra en un hospital, pues está recuperándose de una operación de emergencia (Foto: Anuel AA / Instagram)

¿CÓMO SE ENCUENTRA ANUEL AA?

En la publicación que hizo el artista puertorriqueño, se puede leer un pequeño texto escrito por él mismo y que da detalles de qué es lo que le ha pasado y por qué está en un hospital, en vez de continuar con sus actividades laborales acostumbradas. De acuerdo a lo que dio a conocer, tuvo que ser operado de emergencia.

Es más, según lo que escribió, lo que ocurrió fue un tema de vida o muerte, por lo que se puede entender que su vida estuvo en peligro. Felizmente, el personal médico pudo salvarlo y ahora debe centrarse en su proceso de recuperación que no sería muy rápido, pues después de una cirugía todo debe ser llevado con calma y muchas ganas.

Lo que no reveló el artista fue lo que le ocurrió o por qué tuvo que ser operado de emergencia. Si bien pudo comentarlo en ese momento, prefirió no hacerlo por razones que se desconocen y que se pueden entenderlo. Lo que sí dejó claro es que pronto, en futuras publicaciones, irá contando lo que aconteció y cómo irá con su recuperación.

“Me operaron anoche (sábado 7 de octubre) de emergencia. Solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa. Iba a salir en 2 semanas pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso, les daré la fecha pronto para que sepan qué va a pasar conmigo)”, fueron algunas de sus palabras.

Del mismo modo, Anuel AA pidió perdón a sus fanáticos por no poder trabajar en estos momentos, por lo que tendrá que posponer sus actividades hasta nuevo aviso, ya que es lógico que esté priorizando su salud y la recuperación tras la cirugía que tuvo. Así mismo, aprovechó para agradecerle a los doctores.

“Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha del EP, atrasándolo más. Sé que han estado esperándome y yo me comprometí con determinación para recuperar mi carrera después de casi destruirla yo mismo. Tengo un plan de trabajo demasiado exigente, es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de élite, pero si este es el plan de Dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré desde que comenzó mi carrera, y todo el tiempo entrando y saliendo de la cárcel hasta ahora, pues toca esperar… ¡Los amo! Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en las manos de Dios. A los doctores y doctoras que me atendieron y me salvaron, gracias”, añadió.