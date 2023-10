Desde que Anuel AA publicó el pasado 8 de octubre de 2023 una foto suya postrado en la cama de un hospital, las alarmas se encendieron en torno al estado del cantante; y no es para menos, ya que tras ser intervenido quirúrgicamente tuvo que suspender todas sus presentaciones, pero con la promesa que volverá más recargado para deleitar a su público. Aunque esto emocionó a sus fanáticos, ellos están ansiosos por conocer cuál es el mal que lo aqueja.

Si tomamos en cuenta lo señalado en el post de aquella fotografía, en la que da a conocer que fue operado de emergencia el 7 de octubre y pidió las oraciones de sus seguidores, esto haría suponer que hay una enfermedad que lo está aquejando.

Una imagen que subió el puertorriqueño, días antes de ser intervenido en el hospital (Foto: Anuel AA / Instagram)

¿DE QUÉ ESTÁ MAL ANUEL AA?

Cuando Anuel AA posteó en aquella ocasión: “Me operaron anoche de emergencia, solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. Gracias a Dios estoy vivo (…). Los doctores y doctoras que me atendieron me salvaron”, el que menos pensó y sigue pensando que el puertorriqueño tiene una enfermedad que no lo deja volver a los escenarios y retomar su vida como antes.

Si bien, en su mensaje agradece el apoyo de sus fieles seguidores, en ningún momento se hace referencia del mal que lo habría llevado a ser internado e intervenido para resguardar su salud. Solamente menciona todo el trabajo que ha dejado en pausa, por lo que deberá seguir las indicaciones de los especialistas; es decir, se desconoce hasta la fecha de qué está enfermo.

La fotografía que le tomaron el 8 de octubre tras ser operado (Foto: Anuel AA / Instagram)

Asimismo, como han pasado varios días desde su operación y para calmar la preocupación de sus fanáticos, el intérprete de “Más rica que ayer” subió un comunicado en sus historias de Instagram en el que pide no especular sobre su estado de salud.

“Por este medio también queremos hacerle un llamado a todos los medios de comunicación a que paren de difundir noticias falsas sobre la salud de Anuel o poniendo en duda su situación actual, creando una falsa narrativa que no tiene lógica”, se lee en el escrito subido el 20 de octubre.

En otro momento, precisa la cancelación de los eventos que tenían programado: “Queremos notificarle al público que lamentablemente la presentación de Anuel AA en los Premios Rolling Stone, pautada para el 26 de octubre, ha sido cancelada por motivos de salud. Como todos ya sabe, Anuel tuvo que ser operado de emergencia recientemente y por órdenes del doctor que lo está atendiendo, debe permanecer aproximadamente un mes más sin trabajar y descansado para poder recuperarse”.

También detallaron que su presentación del 28 de octubre en Guatemala también se pospuso, al igual que el lanzamiento de su EP “Rompecorazones”.