En medio del “Luis Miguel Tour 2023″, la exitosa gira de ‘El Sol de México’, Aracely Arámbula rompió su silencio para hablar sobre la denuncia que interpuso en contra del artista, a quien acusó de no pagar la manutención de sus dos hijos adolescentes, deuda que acumula cuatro años de pensión. En conversación telefónica con un programa español, la actriz mexicana no dudó en contar su verdad. ¿Qué dijo? En los siguientes párrafos, los pormenores.

Cabe señalar que el pasado 15 de noviembre, el intérprete de “Culpable o no” estaba citado a una audiencia en los juzgados para responder por la demanda que le interpuso su expareja este 2023, pero este no acudió alegando motivos laborales, además su entorno aseguró que sí realizó el depósito de la deuda, pero ‘La Chule’ se negó a recibirlo.

La mexicana quiere que siga por la vía legal la denuncia contra Luis Miguel por manutención (Foto: Aracely Arámbula / Instagram)

LA PALABRA DE ARACELY ARÁMBULA

A raíz de que hay dos versiones contradictorias respecto a la demanda contra Luis Miguel por manutención: por un lado que debe y por el otro que sí realizó el pago, Aracely Arámbula habló fuerte y claro. “He escuchado cosas que tienen desviada la verdad. Confío en que estamos haciendo las cosas del lado de la verdad y siempre la verdad sale a la luz”, señaló en enlace telefónico con Aurelio Manzano, periodista del programa español “Fiesta”, de Telecinco.

Al ser interrogada por qué no ha cobrado el dinero que le depositó el artista, dijo que todo debe seguir un proceso legal, ya que se trata de una deuda de 48 meses, y no cuando la otra persona quiera: “Yo creo que esto [el pago] sucedió definitivamente a finales de septiembre cuando depositó el dinero, pero nunca me notificaron. Ese dinero es de mis hijos, por supuesto, la gente dice que no es deudor, cuando existe una denuncia por esa razón”.

Tras ser cuestionada por qué recién denunció al intérprete de “La Bikina”, incluso algunos aseguran que trata de hacerlo para perjudicar su gira musical, Arámbula dijo que en un inicio no lo hizo por consideración a sus hijos, pero se cansó y tomó la decisión de demandarlo, pero no con el afán de dañar su imagen, sino porque es su deber, ya que ese monto servirá para los estudios universitarios de los dos adolescentes.

“Soy muy afortunada, ya que a mí me ha ido bien antes y después de estar con Luis. [La denuncia] se ha hecho ahora porque se tenía que hacer, no se trata de dinero ni dañar a nadie. Se hace este proceso en medio de esta gira porque es el único momento en el que mis abogados se pueden poner en contactos con sus abogados, sino se nos va. Es la tercera vez, no ha sido fácil y encima ellos quieren que se haga a su manera con sus condiciones, una de esas que no puedo hablar con ningún medio y yo soy libre de hablar con quien quiera hablar”, manifestó al programa televisivo.

Respecto a las acusaciones que no deja a sus hijos ver a su padre, lo desmintió; es más, contó que cuando los menores estuvieron en Acapulco por la pandemia, Luis Miguel estuvo muy cerca, pero no trató de contactarlos, por lo que ahora solamente estaría buscando limpiar su imagen.

La actriz asegura que jamás buscó dañar la imagen de Lui Miguel, pero quiere que cumpla con sus dos hijos (Foto: Aracely Arámbula / Instagram)