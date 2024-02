Pese al miedo que existe al hacer un live action de una serie animada, ya que muchas veces no triunfan, “Avatar: The Last Airbender” de Netflix ha demostrado que el éxito estaba de su lado. La producción dirigida por por Michael Goi y Roseanne Liang está dando de qué hablar y se ha posicionado como uno de los títulos más vistos dentro de la plataforma de streaming.

La historia basada en la aclamada serie de televisión animada de Nickelodeon ha cautivado a espectadores de todo el mundo y desde ya se habla de la posibilidad de una segunda temporada, pero es algo que no está confirmado por parte de la compañía estadounidense. Y es que existen muchos cabos sueltos que la gente quiere que se desarrolle con nuevos capítulos.

Por ejemplo, una de las tantas dudas dejadas en la primera temporada de la serie es saber qué sucederá con el personaje de Jet, quien desapareció de las pantallas desde el cuarto capítulo, lo cual proporcionó muchas teorías al respecto, así que ahora vamos a dar detalles de todo lo que sabemos sobre él.

¿QUÉ PASÓ CON JET?

Jet era muy cercano a todos los chicos, a quienes ayuda a desarrollar sus personajes, principalmente a Katara, quien se enamora de él, hasta que se da cuenta que no puede tolerar que Jet haga daño a gente inocente con la finalidad de promover sus esfuerzos contra la Nación del Fuego que está al poder.

Toda la tensión entre ambos explotó cuando Jet intentó asesinar al rey de Omashu. Katara no puede tolerar eso y confronta al que consideraba como su más grande amor, lo cual desencadenó una batalla entre los dos, dejando un resultado que dejó a más de uno con la boca abierta.

Katara atrapó a Jet convirtiendo en hielo el agua que llevaba. Este elemento generó que el personaje no pueda movilizarse, así que perdió la pelea y no solo ello, pues así quedó a merced de los soldados del Reino Tierra. ¿Lo habrán atrapado?

La serie de Netflix no muestra más acerca del personaje de Jet, dejando de aparecer desde el cuarto capítulo en adelante, por lo que se tiene mucha curiosidad por conocer qué sucedió en realidad o si es que lo veremos en una posible segunda temporada.

El personaje de Jet en "Avatar: The Last Airbender" es interpretado por el actor Sebastian Amoruso (Foto: Netflix)

¿JET APARECERÁ EN UNA SEGUNDA TEMPORADA?

Por más que parece cuestión de tiempo nada más, hablar de una segunda temporada de la serie de Netflix aún es un poco apresurado, ya que la compañía no la ha confirmado. Sin embargo, hay muchos misterios que se deberían resolver en unos posibles nuevos capítulos en el futuro y uno de ellos, evidentemente, es todo alrededor de Jet.

Si bien no sabemos si este personaje aparecería en la posible nueva temporada, si echamos un vistazo en la serie animada nos daremos cuenta de que Jet si regresa en la segunda parte y quiere hacer ver a los demás que no es un personaje resentido y amargado. Es más, toma mucho protagonismo, así que es probable que se adapte ello en el live action.