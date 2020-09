Tras su estreno, el pasado 4 de septiembre, “ Away ” se ha posicionado en el top 10 de las series más vistas de Netflix. Aunque aún no hay anuncio oficial esta popularidad sugiere una renovación y el final de la primera entrega dejó el camino preparado para una segunda temporada con más aventuras de Emma y su tripulación.

Andrew Hinderaker, el creador de la serie, habló sobre sus el futuro del programa. “No hay noticias que revelar en términos de si sabemos que habrá temporadas futuras, pero el plan siempre fue un arco de varias temporadas. La intención siempre fue comenzar la primera temporada y terminar la primera temporada exactamente como lo hicimos nosotros. Pero parte de la razón por la que el programa se llama Away es que siempre estuvimos interesados en ese viaje y lo que sucede cuando regresan a casa”, dijo a The Cap Times.

“Existe este fenómeno entre los astronautas, es tan fascinante, donde el hogar se convierte en espacio y se sienten lejos en casa. Y, por supuesto, eso se amplifica en una misión a Marte, donde ha estado fuera durante tres años. Literalmente, son personas diferentes cuando regresan”, agregó.

La primera parte de la misión fue un éxito, pero ¿los tripulantes podrán sobrevivir a lo que está por venir? (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “AWAY”?

Al final de la primera temporada de “Away”, mientras Emma y Ram arreglan sus diferencias la tripulación aterriza con éxito en el Planeta Rojo. Aunque los familiares de los miembros de la tripulación se sienten aliviados porque al parecer todo salió bien la realidad es que Misha continúa perdiendo la vista.

Si Netflix renueva la serie, la segunda entrega podría mostrar las aventuras de los protagonistas en Marte, las pruebas para comprobar si el planeta es habitables e incluso se pondrían enfocar en el retorno de la tripulación.

Por otro lado, el matrimonio de Emma y Matt podría verse afectado por el tiempo, la distancia y la presencia de Ram y Melissa. El primero le confesó su amor a Emma, en tanto, Melissa hizo lo mismo con Matt. Si bien ambos aclararon que estaban felizmente casados aún deben lidiar con eso mientras dure la misión.

“De alguna manera, esa familia se las arregló para permanecer muy unida entre sí en la primera temporada, pero esto es catorce meses en Marte y luego ocho meses atrás”, dijo Goldberg. “Así que todas esas preguntas parecen tan emocionantes. Se siente como si hubiera un gran temporada dos”, señaló el creador al medio antes mencionado.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “AWAY”

La segunda temporada de “Away” todavía no cuenta con tráiler oficial.

Tráiler de "Away", serie de Netflix protagonizada por Hilary Swank

ACTORES Y PERSONAJES DE “AWAY 2”

Aunque Netflix no ha confirmado qué actores volverán para una posible segunda temporada o quienes se unirán al elenco, lo más probable es que al menos los que están en el Planeta Rojo y sus familias regresen para la nueva tanda de episodios.

Hilary Swank como Emma Green

Josh Charles como Matt Logan

Vivian Wu como Lu

Mark Ivanir como Misha

Ato Essandoh como Kwesi

Ray Panthaki como Ram

Talitha Bateman como Alexis “Lex” Logan

Monique Gabriela Curnen como Melissa Ramirez

La tripulación del Atlas definitivamente será parte de la segunda temporada de "Away" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “AWAY”?

La segunda temporada de “Away” aún no está confirmada, por lo tanto, no tiene fecha de estreno, pero podría estrenarse a finales del 2021 en Netflix.