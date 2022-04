¿Por qué la Banda MS está prohibida de tocar su exitazo “Mi razón de ser”? El conjunto de Sergio Lizárraga viene teniendo un 2022 muy bueno, y su presencia por primera vez en el festival internacional de Coachella así lo demuestra; no obstante, no todas son buenas nuevas para la banda que también confirmó contactos con el Grupo Firme para realización de una posible colaboración de cara al futuro. Y es que no podrá tocar una de sus canciones preferidas en sus siguientes presentaciones por un tema legal.

Los intérpretes de “La casita” y “Cerrando ciclos” se presentaron el fin de semana pasado en el festival de Estados Unidos y dejaron una gratísima impresión, pues miles de fanáticos dijeron presente en el campo para escucharlos en un evento que es por tradición para música de habla inglesa. Y ahí también coincidieron en el backstage con Grupo Firme.

¿HABRÁ CANCIONES EN CONJUNTO DE LA BANDA MS Y GRUPO FIRME?

En diálogo ante las cámaras del matutino de Imagen Televisión, Sale el Sol, integrantes de la Banda MS dieron alcances de cómo va la posibilidad de trabajar en conjunto con el Grupo Firme para algún sencillo o producción musical. Esta vez, Walo Silvas y Alan Ramírez, integrantes de la banda sinaloense, fueron quienes tomaron la palabra.

“Sí ha habido acercamientos, fíjate, no se han concretado, pero sí ha habido platicas. Ahora que estuvimos en Coachella, nos tocó saludarlos y convivir con ellos y ya, ojalá que sí se pueda hacer”, expresaron.

¿Cuándo se realizaría este trabajo en conjunto? Del lado de Grupo Firme no ha habido pronunciamiento pero se sabe que está llanos a realizar colaboraciones. No obstante, por su agenda cargada -tiene dos conciertos en Foro Sol a inicios de mayo-, se asume que la unión de ambas bandas se podría empezar a planificar para mitad de año.

Grupo Firme, durante su presentación en Coachella, a donde también asistió Banda MS. ¿Se viene una colaboración juntos? (Foto: Grupo Firme / Instagram)

BANDA MS: ¿POR QUÉ ESTÁN PROHIBIDOS DE TOCAR “MI RAZÓN DE SER”?

Este sencillo pertenece al álbum del mismo nombre, lanzado en 2012, y que en la actualidad es una de las canciones más queridas por los fanáticos de Banda MS; sin embargo, una disputa legal por la autoría de la canción ha puesto en jaque a la banda que dirige Sergio Lizárraga.

Uno de los compositores de la agrupación, Horacio Palencia, fue demandado por plagio por José Luis Calderón Águila, y de acuerdo al programa A primera mano, la Fiscalía General de la República (FGR) le ha dado la razón al demandante, aunque todavía no ha pronunciamiento oficial del ente.

“Con esta vinculación se reconoce la autoría de la obra a favor del guanajuatense José Luis Calderón Águila. La FGR continuará investigaciones en contra de Eduardo Palencia Cisneros (hermano de Horacio), José Ramiro Palencia Vargas (papá de Horacio) y en contra de Sergio Lizárraga, director de la Banda MS. Todos ellos por beneficiarse económicamente por la explotación sin autorización de la famosa canción”, se puede leer en el comunicado expuesto en el programa conducido por Gustavo Adolfo Infante.