¿Borrón y cuenta nueva? Nicola Porcella reaparece en la conducción de ‘Todo por amor’

¿Borrón y cuenta nueva? Contra todo pronóstico, Nicola Porcella volvió en el cuatro episodio de ‘Todo por amor’, programa que conduce junto a Karina Rivera y es transmitido por la señal de Latina.

Como se recuerda, el exchico reality no apareció en el programa del último miércoles porque, según dijo la también recordada animadora infantil, él se tomaría un tiempo para procesar el “comentario inapropiado” que hizo en el estreno del citado espacio.

Tanto Nicola Porcella como Karina Rivera no se manifestaron sobre el controvertido tema -que se especulaba habría motivado su salida del canal de la avenida San Felipe- y continuaron con el desarrollo normal del programa.

“Todos los que estamos en este negocio de la televisión estamos expuestos a cometer errores, sobre todo cuando nos ganan la adrenalina del primer programa”, manifestó Karina Rivera el miércoles. "Hoy Nicola (Porcella) no va a estar conmigo. No estará con nosotros. Él se tomará un tiempo para procesar ese comentario inapropiado. No se encuentra bien”, agregó.

Nicola Porcella

Como se recuerda, fue en el estreno de ‘Todo por amor’ que Nicola Porcella realizó un comentario inapropiado relacionado a su compañera. “Espérense, vamos a hacer algo acá, porque aquí nadie se ‘gilea’ a Karina (Rivera) más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, indicó.

Tras sus desatinadas palabras, el exconcursante de ‘Esto es guerra’ se convirtió en tendencia en las redes sociales y hasta el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció al respecto.

“Los medios de comunicación transmiten mensajes potentes a la ciudadanía, por eso deben colaborar en desterrar la violencia, las bromas sexistas y los estereotipos de género. El trabajo que realizamos con la sociedad no será exitoso si no se ponen de nuestro lado. ¡Unamos fuerzas!”, indicó el portafolio que encabeza Gloria Montenegro.

Hasta la conductora Magaly Medina le dedicó buena parte de su espacio ‘Magaly TV, La Firme’ la noche del último miércoles para manifestarse sobre la ausencia de Nicola Porcella en ‘Todo por amor’.

"Tanta presión y tuvieron que separarlo. Dicen que lo han hecho a un lado. Dicen que se siente mal y está en casa para reflexionar”, dijo Magaly Medina .

Magaly Medina se pronuncia sobre separación de Nicola Porcella de Latina. (Video: ATV)

VIDEO RECOMENDADO

Siria: padre enseña a su hija a reírse cada vez que cae una bomba

Siria: padre enseña a su hija a reírse cada vez que cae una bomba (20/02/20)

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Paloma Fiuza: “Rosángela Espinoza es un peligro para la televisión peruana” (20/02/20)

El Eternauta

Novak Djokovic completó reto en Italia que se volvió viral (20/02/2020)