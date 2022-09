Can Yaman se muda a Hungría. El actor se marcha de Italia para comenzar a grabar en Budapest “El Turco”, la próxima telenovela de Disney+, que ha desembarcado en tierras otomanas con producciones originales con las estrellas del momento y el “Aquaman turco” no podía faltar.

El guapo y corpulento actor es conocido por su protagónico en “Pájaro soñador”, que desempeñó junto a Demet Özdemir, quien también está en una telenovela que emite la plataforma estadounidense.

Durante su residencia en Italia, donde lleva dos años, ha dado de qué hablar por sus supuestas relaciones sentimentales, pero también por sus proyectos, pues Yaman busca crecer a nivel internacional y avanza muy bien hacia ese propósito.

¿POR QUÉ SE VA CAN YAMAN A HUNGRÍA?

El actor otomano estará grabando por seis meses en Budapest, la capital húngara, la nueva telenovela de Disney Plus. Can Yaman vive en Italia, donde emprendió nuevos proyectos, como “Viola come il mare” y tuvo un romance con la periodista Diletta Leotta.

“En los próximos 6 meses estaré en Budapest filmando una serie muy particular en muchos aspectos... Es una gran emoción, será una experiencia dura y agotadora, no será un papel sencillo. Una vez terminado, estoy seguro de que será una gran satisfacción para mí. Aunque tengo un poco de miedo, estoy feliz y no veo la hora de enfrentar nuevos desafíos: grabar en inglés por primera vez, después de hacerlo en italiano. Me espera un período intenso durante el cual tendré que ser disciplinado y concentrado: y lo seré”, escribió en su cuenta de Instagram, donde tiene 10 millones de seguidores.

El galán, quien recibió el premio al mejor actor internacional en el Festival de cine de Venecia, ha contado en sus redes sociales que tiene la intención de regresar al país europeo para seguir con proyectos importantes que ha iniciado. Y añade: “Tengo que dar otro paso importante para realizar mi sueño: ser ciudadano del mundo”.

¿QUÉ SE SABE DE “EL TURCO”?

La teleserie de Disney+ “El Turco” estará dirigida por Uluç Bayraktar y producida por Ay Yapim. Se analiza la participación de Hande Erçel como coprotagonista, debido a que la actriz no estuvo de acuerdo con la brecha salarial que había con Can Yaman.

“No acepto la desigualdad salarial entre actores masculinos y femeninos. Ambos deberíamos cobrar el mismo salario”, dijo la actriz. Los productores de Disney prometieron que le acercarían un nuevo contrato. Se dice, de otro lado, que el actor había pedido trabajar con Demet Özdemir, rival de Erçel.

¿QUIÉN ES CAN YAMAN?

Can Yaman nació el 8 de noviembre de 1989 en Suadiye (Estambul, Turquía). Es hijo único de un abogado y una profesora. Su abuelo paterno era un inmigrante albanés con raíces kosovares y su abuela paterna, una inmigrante macedonia.

Estudió en el colegio Bilfen Kolej y, posteriormente, en el Liceo Italiano de Estambul. En 2012, estudió Derecho gracias a una beca de baloncesto de la Universidad de Yeditepe. Dos años después, en 2014, debutó en la televisión turca con la serie “Gönül İşleri”. Tras ello, tuvo papeles protagonistas en “İnadına Aşk”, “Hangimiz Sevmedik”, “Dolunay”, “Erkenci Kuş”, y “Bay Yanlış”. En enero de 2020 realizó el servicio militar obligatorio. Habla fluidamente turco, italiano, alemán, inglés y está aprendiendo español.