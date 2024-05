Desde su estreno el 16 de mayo, la temporada 3 de “Bridgerton” ha dejado a los fanáticos ansiosos por más. Además del ardiente romance principal entre Penélope Featherington y Colin Bridgerton, la serie de Netflix expande el universo de Julia Quinn con otras historias de amor entre los hermanos Bridgerton. En los primeros cuatro episodios, conocimos a Victor Alli, quien da vida al misterioso y retraído John Stirling. ¿Curioso por saber más sobre el actor? Aquí te lo cuento.

Esta temporada no solo nos trae aventuras nuevas y emocionantes, como la inesperada relación de Benedict con la viuda Lady Arnold, sino que también permanece fiel a las novelas originales. La introducción de John Stirling, por ejemplo, está basada en el personaje relacionado con Francesca en “When He Was Wicked”.

Con esta mezcla de innovación y lealtad al material fuente, “Bridgerton” sigue conquistando corazones y manteniéndonos pegados a la pantalla.

1. ¿QUIÉN ES VICTOR ALLI?

Victor Alli es un actor británico de 28 años que, aunque es relativamente desconocido, ha comenzado a destacarse en la industria del entretenimiento. Con participaciones secundarias en éxitos como “Belfast” y experiencias compartidas en el escenario con figuras renombradas como Amy Adams, Alli ha ido forjando un camino prometedor.

Victor Alli en la alfombra roja de "Bridgerton", utilizando un traje negro (Foto: Victor Alli / Instagram)

Recientemente, ha adquirido mayor reconocimiento al interpretar a John Stirling en la temporada 3 de “Bridgerton”, lo que ha incrementado su visibilidad y le ha ganado una nueva base de admiradores.

Proveniente de una familia creativa, Alli reveló en una entrevista con Oliver Spencer: “Mi hermana es músico, mi hermano fue diseñador gráfico y luego se dedicó al fútbol y yo soy la reina del drama”.

2. DATOS DE VICTOR ALLI

Nombre: Victor Alli.

Victor Alli. Edad: 28.

28. Lugar de nacimiento: Londres, Inglaterra.

Londres, Inglaterra. Instagram: @victor_alli

3. EL AMOR DE VICTOR ALLI POR LA ACTUACIÓN EMPEZÓ COMO UN CASTIGO

El camino de Victor Alli hacia la actuación comenzó de una manera poco convencional y casi accidental.

“Siempre me han interesado mucho las artes, la música y la actuación, especialmente la música. Fui a la escuela de música cuando era niño y toqué muchos instrumentos diferentes y pensé que esa era mi vocación. Pensé que iba a ser baterista y tocar en una banda. No salí a cazar ni intenté tener una profesión y decir: quiero ser actor. Simplemente me encontró de una manera extraña”, compartió en una entrevista con L’Officiel.

La transición de Victor de la música a la actuación surgió durante su infancia traviesa. “Yo era bastante travieso cuando era niño. Yo era como el payaso de la clase. Recibí muchas detenciones. En esta detención en particular, el maestro que la estaba realizando estaba dirigiendo una obra de teatro. El actor que estaba en la obra no apareció, así que me entregó el guión, me lo arrojó y me dijo: ‘¿Sabes leer?’. Yo dije: ‘Sí, por supuesto que sé leer’. Descubrí que lo disfruté muchísimo”, recordó Alli.

4. ESTUDIÓ EN LA REAL ACADEMIA DE ARTE DRAMÁTICO

Victor Alli no solo ha demostrado su talento en producciones reconocidas, sino que también tiene una sólida formación académica que respalda su carrera actoral. Según la página oficial de la Real Academia de Arte Dramático (RADA, por sus siglas en inglés), Alli se graduó en el 2019, año en el que obtuvo su BA in Acting Degree (H Level).

Esta prestigiosa institución es conocida por formar a algunos de los mejores actores del mundo, y la educación que Victor recibió allí ha sido fundamental para su desarrollo como artista.

5. EL ROL DE VICTOR ALLI QUE LO CATAPULTÓ

Victor Alli, tras aparecer en algunos cortometrajes en 2014 y 2016, tuvo su gran oportunidad en 2021 cuando fue elegido para la película dramática sobre la mayoría de edad de Kenneth Branagh, “Belfast”. Este papel marcó un punto de inflexión en su carrera, abriéndole las puertas a nuevas oportunidades en la industria del entretenimiento.

"Belfast" cuenta la historia de una familia norirlandesa que debe sortear las peripecias que implican vivir medio de una lucha religiosa, a mediados de 1969 (Foto: AP)

Posteriormente, participó en varios programas y películas hasta 2022, incluyendo apariciones secundarias en series como “Andor”, “Last Light” y “Muerte en el Nilo”. Estas actuaciones no solo mostraron su versatilidad como actor, sino que también le permitieron ganar reconocimiento y credibilidad en el competitivo mundo del cine y la televisión.

6. VICTOR ALLI TAMBIÉN HA HECHO TEATRO

Victor Alli no solo ha dejado su huella en el cine y la televisión, sino que también ha disfrutado de un exitoso debut en el West End. Actuó junto a la estrella Amy Adams en la obra “The Glass Menagerie”.

En declaraciones al blog de Oliver Spencer, Alli explicó que su momento de mayor orgullo fue poder actuar junto a Amy Adams en el escenario, una experiencia que consolidó su pasión por el teatro y demostró su talento en una de las plataformas teatrales más prestigiosas del mundo.

7. LAS PELÍCULAS Y SERIES FAVORITAS DE VICTOR ALLI

Victor Alli ha confesado que tiene “demasiadas” películas y programas de televisión favoritos que ha visto en el último año. Entre sus preferencias se encuentran producciones destacadas como “Anatomy of a Fall”, “The Holdovers”, “Beef”, “Slow Horses”, “The Bear” y “Oppenheimer”. Estas elecciones reflejan su amplio gusto por diferentes géneros y estilos, mostrando su aprecio por narrativas complejas y actuaciones excepcionales.

8. FOTOS DE VICTOR ALLI