Este 2023, “Los campeones” se perfila a ser una de las cintas más emotivas en su género dada la interesante trama que muestra en escena y el trasfondo de su historia. Sin embargo, pocos saben que esta genial obra del sétimo arte, que tiene al genial Woody Harrelson como estrella, se basó en la versión española de Javier Fesser, una de las nominadas a los Premios Goya.

Si bien aún seguimos impresionados por la genial interpretación de Woody Harrelson en la adaptación escrita y producida por Bobby Farrelly, no podemos dejar de lado las inspiraciones que hicieron de “Los Campeones” una de las películas con mayor emotividad en lo que va del 2023.

La trama, que gira en torno a un exentrenador de baloncesto dirigiendo un equipo de deportistas con discapacidad intelectual, logra dar en el clavo y genera una mezcla entre lo bello de la amistad y la unión del deporte, a pesar de las condiciones de todos los personajes en pantalla.

Woody Harrelson protagoniza la nueva cinta de Bobby Farrelly (Foto: Universal Pictures)

Aunque la historia se ve sumamente emotiva y esperanzadora, los créditos no le pertenecen ni a Farrely o su equipo de producción. Y es que todo el argumento fue realizado cinematográficamente por Javier Feeser en 2019.

LAS DOS VERSIONES DE LA PELÍCULA “CAMPEONES”

En ese sentido, la versión ibérica recorrió distintos festivales del planeta y llegó a ser muy elogiada por los espectadores. De hecho, ganó el ansiado Premio Goya en la categoría a Mejor Película.

Mark Rizzo, guionista de la versión estrenada este 2023, optó por presentar una adaptación que siga promoviendo los valores de la película original llevada a cabo por Feeser.

"Campeones" retrata la unión grupal de jóvenes deportistas con ligeros retrasos intelectuales (Foto: Universal Pictures)

Algo que pocos conocen es que, tanto la versión de España como la estadounidense están inspiradas en la obra “B-Ball: The Team That Never Lost a Game”, del escritor Ron Jones.

LA VERDADERA INSPIRACIÓN DE LAS PELÍCULAS

En realidad, todo el universo es obra y gracia de Ron Jones, un reconocido escritor y maestro ubicado en el límite de San Francisco. Su obra logró consolidarse gracias a las conversaciones y aproximaciones con diferentes personas con discapacidad intelectual.

Es así que Fesser sentó las bases de “Campeones” teniendo como punto de partida los escritos de Jones y entremezclándolo con el caso del equipo de baloncesto de La Asociación Deportiva. Tal grupo estaba integrado por deportistas con discapacidad intelectual que llegaron a conquistar 12 campeonatos españoles entre 1999 y 2014.

"Champions" ha logrado una buena crítica en la prensa especializada (Foto: Universal Pictures)

Actualmente, el libro se encuentra disponible en Amazon y puedes adquirirlo por no más de 20 dólares en línea. ¿Te animas a leerlo completo?