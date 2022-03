El próximo 13 de abril se estrenará La ciudad perdida, la cinta protagonizada por Channing Tatum, Daniel Radcliffe y Sandra Bullock, una comedia de acción que presentará a una escritora, un multimillonario y un modelo uniendo fuerzas para encontrar una misteriosa civilización.

MÁS INFORMACIÓN Sandra Bullock y Channing Tatum, los actores que se conocieron porque sus hijas se pelearon en el colegio

La cinta, cuya fecha de estreno ya fue definida en varios países del mundo, marcará una pausa en los compromisos de Sandra Bullock, quien se tomará una pausa para dedicarse a asuntos personales, como la maternidad.

Sin embargo, previo a su periodo de descanso, la actriz se ha enfocado en la promoción de la cinta, revelando detalles de la producción, así como anécdotas divertidas y curiosas, entre las que destaca cómo manejaron la escena en la que Channing Tatum aparece desnudo.

MÁS INFORMACIÓN La vez que Scarlett Johansson y Sandra Bullock se dieron un beso en público

¿CÓMO GRABARON SANDRA BULLOCK Y CHANNING TATUM LA ESCENA DE DESNUDO?

En una entrevista para The Late Show with Stephen Colbert, la actriz de 57 años contó cómo llevaron a cabo la complicada escena en la que su personaje debe arrancar sanguijuelas del trasero de Tatum y como se valió de un truco para superar el momento.

“Está estúpidamente desnudo. (Estoy) totalmente allí cara a cara con el paisaje. Tuve que pasar algún tiempo allá abajo para asegurarme de que no hubiera más sanguijuelas”, comentó entre risas la actriz.

MÁS INFORMACIÓN Quién es quién en “Imperdonable” la cinta protagonizada por Sandra Bullock

Resaltó, además, que la escena no fue recreada por CGI, por lo que la cercanía con el actor norteamericano fue totalmente real, lo cual podría haber incomodado a otros artistas en su posición.

En la cinta se da a entender que el personaje está muy bien dotado debido a la reacción del personaje de Bullock a verlo desnudo, sin embargo, la actriz bromeó con otra posibilidad. “Quizá al revés”, señaló.

“Honestamente, no me di cuenta de eso. Cuando estás ‘allá abajo’ y tienes dos páginas de diálogo, si lo miras directamente, no puedes hacer nada. Así que seguí mirando su muslo izquierdo, el pliegue entre ‘esa área’ y su muslo”, apuntó la ganadora del Oscar por The Blind Side.

En #UnMes acompaña a Sandra Bullock, Channing Tatum y Daniel Radcliffe en esta divertida aventura. #LaCiudadPerdida, 21 de abril exclusivamente en cines. pic.twitter.com/bTtCa5TLiT — Veacine Estrenos (@Veacine) March 21, 2022

Por su parte, Channing Tatum se pronunció sobre la curiosa escena de las sanguijuelas, revelando que ocultó sus partes íntimas con un calcetín. “Entrar al plató con un montón de sanguijuelas pegadas a mi trasero sin haber conocido a todos fue como: Ok, voy a desnudarme. Mi nombre es Chan hoy”, indicó.

Finalmente, aseguró que el hecho de tener a una actriz consagrada en frente lo hizo aún peor: “Y no fue solo eso. Tener a Sandra Bullock haciendo un monólogo de dos páginas sobre cierta parte de mi cuerpo... Fue un infierno”, sentenció.