Luego de su sonada separación de Belinda tras casi dos años de romance, Christian Nodal optó por dedicarse de lleno a su gira “Forajido Tour”, mientras era relacionado con modelos e influencers de redes sociales, aunque sin confirmar ninguno de estos vínculos. Sin embargo, en agosto del 2022, iniciaría una relación con la artista urbana argentina Cazzu.

Pese a que inicialmente evitaron responder si mantenían una relación, la pareja fue captada en situaciones muy cariñosas, además de viajar a distintos destinos en los que tenían presentaciones, hasta que fue la propia argentina quien indicó en la alfombra roja de los Premios Gardel que el artista regional “es hermoso”.

Desde aquel momento se ha especulado que la celeb de México tendría celos de un importante y reconocido productor debido a su amistad con su novia, que Cazzu estaría embarazada, entre otros.

Luego de meses desde su seración con Belinda, el artista regional inició una relación con Cazzu (Foto: Christian Nodal / Instagram)

NODAL LE CANTA AL OÍDO A FANÁTICA EN SINALOA

Pese a la buena química que ambos muestran, la pareja podría entrar en su primera controversia debido al acto que realizó el artista regional mexicano durante una presentación reciente en Sinaloa.

En los últimos días, Nodal ha retomado sus presentaciones, llegando incluso a ofrecer reembolsos a los seguidores que compraron boletos para verlo en Puebla, mientras continúa con su show en “Los Mochis”, donde interpreta sus mejores temas.

Y es que si bien el cantante de “No te contaron mal” y “Ya no somos ni seremos” suele interactuar con su público, nadie se esperaba que subiera al escenario a una seguidora y se animara a cantarle al oído.

El romántico gesto del artista, que interpretó su tema “Eres” a la seguidores, fue captado por los asistentes a la presentación, los cuales hicieron viral el momento en redes sociales.

Nodal ya me dijo que soy perfecta y todo lo que el quiere, no espero menos🙏🏼 pic.twitter.com/NsBF94boIz — Amerik (@americarmzg) March 4, 2023

¿QUIÉN ES LA SEGUIDORA A LA QUE LE CANTÓ NODAL AL OÍDO?

Luego del concierto, fue la propia joven la que compartió en su cuenta de Instagram la experiencia con el cantante y varios detalles del curioso momento que vivieron.

“No supero que Nodal me cantó, me abrazó y me dio besitos, me hizo sentir muy especial”, indicó en sus redes sociales.

La fanática, identificada como América, presumió lo que le dijo el artista de 24 años durante su reunión en el escenario de Los Mochis.

“Nodal ya me dijo que soy perfecta y todo lo que él quiere. No espero menos”, añadió.