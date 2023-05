Christian Thorsen es un conocido actor peruano que ha formado parte de diversos programas de televisión como “Al Fondo Hay Sitio” y telenovelas como “Nino”. Después de casi tres décadas de trayectoria, el intérprete dio a conocer que padece de una grave enfermedad.

Thorsen es recordado por haber interpretado durante varias temporadas a Raúl del Prado, también llamado “Platanazo”, en la serie creada por Efraín Aguilar y Guillermo Aranda.

Durante una entrevista que dio Thorsen para CMA Perú, el intérprete contó que padece de una grave enfermedad y, además, explicó las medidas que había tomado para mejorar su salud.

¿CUÁL ES LA ENFERMEDAD QUE PADECE CHRISTIAN THORSEN?

Christian Thorsen dio a conocer que fue diagnosticado con cáncer de próstata a mediados de 2022. De acuerdo a sus declaraciones para CMA Perú, la enfermedad estaba en un estadio avanzado, pues se había expandido a los huesos y pulmones.

“Soy Christian Thorsen y fui diagnosticado en junio de 2022 con un cáncer de próstata que hizo metástasis en hueso y pulmón”, explicó el propio actor frente a cámaras.

Debido a la gravedad de la expansión del cáncer dentro de su cuerpo, los médicos con lo que consultó le dieron una esperanza de vida de entre uno a tres años.

Christian Thorsen donando sangre en junio de 2020 (Foto: Christian Thorsen / Instagram)

“Tenía que hacerme la quimio (terapia), tomar unas pastillas y que tenía entre 12 y 36 meses de vida”, agregó.

El actor de telenovelas peruanas ya lleva, aproximadamente, 11 meses con el diagnóstico y atribuye su mejoría al tratamiento que está llevando.

¿QUÉ TRATAMIENTO ESTÁ LLEVANDO CHRISTIAN THORSEN?

En el video de Christian Thorsen, el actor confiesa que no quería depender de las quimioterapias, pues de todas formas un médico que habría informado que no servirían para su condición.

Por ello, optó por nuevos tratamientos para intentar mejorar su sistema inmune y su salud en general. Uno de ellos fue la terapia de extracto de muérdago.

“Me presentó al muérdago y desde que me dijo que fortalecía el sistema inmune, fue algo que me entusiasmó mucho. Yo quería dejar completamente de lado la quimio y esto era una forma de tratar la enfermedad”, explicó.

¿QUÉ ES LA TERAPIA DE EXTRACTO DE MUÉRDAGO?

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, el tratamiento con extractos de muérdago es una terapia alternativa para el cáncer, pero especialmente para aquellos tipos más estudiados.

¿Cómo funciona? El muérdago, popularizado por ser la causa de muchos besos navideños, en realidad es una planta semiparásita que crece en muchos árboles. Desde hace muchos años, se utiliza para tratar afecciones como la epilepsia, el asma, la hipertensión, los dolores de cabeza, entre otros.

¿Tiene base científica? Se han realizado estudios de laboratorios y con animales para probar los efectos y la efectividad de los extractos de muérdago y se han llevado a cabo algunos ensayos clínicos en Europa.

Esta alternativa todavía está en investigación, por lo que recomendamos siempre consultar con un especialista antes de medicarse y tratar una enfermedad.