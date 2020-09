El último episodio de la temporada 2 de “Cobra Kai” no dejó la pelea de los dojos Miyagi-Do y Cobra Kai, aunque en un escenario poco inusual. Y es que la guerra desatada entre ambos bandos terminó con Robby (Tanner Buchanan) pateando a Miguel (Xolo Maridueña) desde un balcón y enviándolo al hospital, donde los médicos aseguraron que las próximas 24 horas era cruciales. El destino del alumno de Cobra Kai se sabrá en la confirmada tercera temporada. Desatada la guerra, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) buscará reconectarse con su pasado en Okinawa. Al menos eso dice una teoría recientemente publicada en Internet.

Un año antes de que Netflix adquiriera la serie “Karate Kid” en 2020, el productor ejecutivo Josh Heald reveló que los episodios de la temporada 3 incluirán una trama secundaria japonesa, que se vinculará temáticamente con los eventos descritos en la segunda película de la historia. Esto hace suponer que Daniel viajará a la tierra natal de su mentor fallecido, el Sr. Miyagi (Pat Morita), antes de continuar con la batalla contra Cobra Kai, dojo que tras el final de la segunda entrega vimos que pasó a manos de John Kreese (Martin Kove).

Las dos primeras temporadas de “Cobra Kai” se centran principalmente en la historia de redención de Johnny Lawrence (William Zabka), quien como adulto, no pudo aun lidiar con los problemas emocionales que le dejó sus experiencias pasadas con Daniel y Kreese. Pese a ello, intenta mejorar su vida reabriendo Cobra Kai. Cuando su Sensei aparece en el final de la temporada 1 y se disculpa por su comportamiento pasado, Johnny lo pone como asesor de su dojo.

Daniel nunca olvida las lecciones del Sr. Miyagi (Foto: Karete Kid / Columbia Pictures)

Mientras tanto, Daniel entrena al hijo de Johnny, Robby. Durante “Cobra Kai” temporada 2, Kreese vuelve a sus viejas costumbres y se convierte en el verdadero villano de la serie. Johnny y Daniel logran superar sus diferencias, pero su progreso se ve frustrado por los continuos intentos de Kreese de causar fricciones entre los dos dojos.

Las dos temporadas de la serie hace muchas referencias de las películas de “Karate Kid”, conectándolas de modo de flashbacks. Tanto Johnny como Daniel y Kreese también se ven afectados emocionalmente de alguna y otra forma por las enseñanzas del Sr. Miyagi. Por ello, es posible que LaRusso tenga que regresar a Okinawa para reconectarse con su pasado y entender su vida en el presente.

¿DANIEL VIAJARÁ A OKINAWA PARA REENCONTRARSE CON EL SR. MIYAGI?

Según una teoría compartida por el sitio Screen Rant, un breve momento en “Karate Kid Part II” podría inspirar la premisa de la temporada 3 de “Cobra Kai”. Poco después de que el Sr. Miyagi le da a Daniel LaRusso un recorrido por el dojo familiar, ambos se tienen una conexión especial en la plata. El Sensei derrama unas lágrimas mientras piensa en su padre, Daniel le brinda apoyo contándole una anécdota personal sobre su propio padre, quien falleció antes de los eventos de la primera película.

“Me siento tan culpable, ya sabes, como que él hizo todo por mí. Y yo no hice nada por él. Y luego, un día, me di cuenta de que hice lo mejor por él antes que muriera. Estaba allí con él... y tomé su mano… y me despedí”, dice Daniel en el filme.

Poco después de que el Sr. Miyagi le da a Daniel LaRusso un recorrido por el dojo familiar, ambos se tienen una conexión especial en la plata (Foto: Columbia Pictures)

La historia del joven LaRusso es un momento especial en la segunda parte de “Karate Kid” porque refuerza un vínculo con su Sensei, más allá del karate. Ambos personajes parecen comprender el significado del momento, que se resumen en ambos sentados juntos contemplando el océano.

Dada este importante contexto, en la teoría del portal web, en la tercera entrega de “Cobra Kai”, Daniel viajará a Okinawa para reconectarse con su pasado y despedirse de su mentor. Ese viaje implica que el ahora empresario aprenderá detalles más afondo de la vida del Sr. Miyagi, algunos preocupantes, que lo llevará también a tener conflictos con su vida. Pero sin duda, LaRussa llegará a tener una experiencia positiva en Okinawa que se traducirá en sus experiencias personales y profesionales en California.

Al reeconectarse con el pasado y decirle adiós a un viejo amigo, Daniel puede alcanzar un estado mental que le permitirá lidiar con Kreese mientras le brinda a Johnny el apoyo que necesita.

Sr. Miyagi y Daniel-san (Foto: Sony Pictures)