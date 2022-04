Calibre 50 es una de las bandas más populares de México y ha estado presente en varias premiaciones a nivel nacional e internacional. Sin embargo, a pesar de que su fama ha traspasado las fronteras, no han olvidado sus raíces y en ocasiones rinden tributos a personajes y momentos en la historia del país.

Por otro lado, la guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico representa peleas que muchas veces las autoridades mexicanas no han podido ganar y, en ocasiones, es la misma población la que debe buscar la manera de defenderse.

Y es que a través de movimientos, comités de autodefensa y más organizaciones, la ciudadanía ha buscado incesantemente volver a la paz.

La agrupación de regional mexicano con su nuevo éxito "Míranos ahora", interpretado por Tony Elizondo (Foto: Andaluz Music / Youtube de Calibre 50)

Estas historias relacionadas con el narco, ya sea de su lucha a favor o en contra, han sido retratadas en películas, series, revistas e incluso por orquestas mexicanas para inmortalizar su lucha.

Fue por esto que la banda Calibre 50 decidió dedicar un corrido para uno de estos personajes, quien cayó luchando por lo que consideraba correcto.

HISTORIA DEL CORRIDO DE FELICIANO DE CALIBRE 50

En 2013, la banda mexicana lanzó Corrido de Feliciano, tema incluido en el álbum Corridos de Alto Calibre y que contaba con la interpretación del entonces primera voz y acordeón, Edén Muñoz.

La banda, que un año antes se había llevado el Premio Lo Nuestro a Mejor artista revelación del año en regional mexicano, cuenta la historia de Alejo Tamez Garza, quien se atrincheró para enfrentar a más de una docena de sicarios enviados por el narco para arrebatarle sus tierras.

La intención de los narcotraficantes era utilizar las tierras del hombre, ubicadaba entre los municipios de Padilla y Güemes en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para cultivar droga e incluso le ofrecieron dinero para marcharse con toda su familia y abandonar su propiedad.

Sin embargo, Don Alejo no aceptó la oferta y se atrincheró para defender a balazos lo que era suyo y no estaba dispuesto a perder. “Feliciano sonriente negó con la cabeza, le dijo No muchas gracias, no vendo mi rancho, tampoco mis tierras. Vaya por donde vino y que dios lo proteja”, asegura la banda que respondió el hombre.

Con 70 años encima, Feliciano no solo estaba dispuesto a luchar por sus tierras, sino a morir por ellas, pues abandona por su familia y trabajadores, que habían sido advertidas por un hombre de irse cuanto antes. “Tal y como lo dijo, llegó un convoy armado, eran bastantes hombres, como pa’ pelear en un golpe de estado. Traían orden de arriba, de despedazar el rancho”, indica la canción.

En una intensa lucha, la superioridad numérica se impuso y Don Alejo murió de un balazo en la frente dentro de la casa que había convertido en fortín. Sin embargo, no cayó solo, pues La Marina contó cuatro cadáveres más, que eran los sicarios que el septuagenario derribó.

“Se soltó la balacera, parecía la misma guerra. En el enfrentamiento varios se murieron y esta historia es cierta. También murió Feliciano por defender sus tierras”, menciona la banda.

Aunque el informe de la Marina de México contiene 200 páginas que detallan lo ocurrido, no hubo un culpable para la muerte del hombre.