Durante el Mundial Qatar 2022, Manchester United anunció que liberaba a Cristiano Ronaldo de su contrato tras varios meses de enfrentamientos con el entrenador del club. Fue así que el novio de Georgina Rodríguez y capitán de la selección de Portugal firmó un multimillonario contrato con el Al Nassr de la liga de Arabia Saudita.

Si bien la firma de CR7 fue sorpresiva, pues surgieron rumores que equipos como el PSG se encontraban interesados en incluirlo en sus filas con Mbappé y Messi, mayor revuelo causó el futuro de su familia, pues es bien sabido que la Sharia o Ley Islámica prohíbe la convivencia de parejas que no se encuentren casadas, lo cual podría alcanzar a las celebs de España.

Si bien el equipo consiguió que esto no sea un inconveniente para la estadía del luso en el país, esto también reavivó la curiosidad entre sus seguidores respecto a una posible futura boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

Cristiano Ronaldo en su presentación con el Al Nassr (Foto: AFP)

¿POR QUÉ CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA RODRÍGUEZ NO SE HAN CASADO?

La relación entre el portugués y la hispanoargentina se remonta a 2017, cuando el entonces goleador del Real Madrid conoció a la influencer en una tienda a la que iba a comprar, por lo que sus visitas se hicieron cada vez más frecuentes e iniciaron un romance.

¿Georgina Rodríguez quiere casarse con Cristiano Ronaldo?

De acuerdo con Georgina, un matrimonio entre ambos es un escenario lejano para ambos, pero no imposible.

“Como a toda mujer enamorada, me encantaría, en algún momento, una boda con mi pareja. Pero ahora tenemos muchas cosas en mente y entre manos, y ahora no es prioritario”, explicó.

No obstante, años después, durante un segmento de “Soy Georgina”, su documental en Netflix, la modelo española revelaría que se encuentra a la espera de que CR7 realice el primer paso. “No depende de mí… ¡Ojalá!”, comentó.

Ivana junto a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez (Foto: Ivana Rodríguez / Instagram)

La opinión de Cristiano Ronaldo

Hace unos meses, previo a la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo fue consultado por su relación con la modelo y si pensaba llegar al altar con ella.

“Me quiero casar con Georgina. Está en los planes. Para su edad es muy madura y nos ayudamos mucho”, respondió al periodista Piers Morgan.

Para el futbolista, la compañía y comprensión de su novia han sido claves en la relación, por lo que actualmente son una familia sólida.

“Ella sufrió de joven y mira la vida con otros ojos. me escucha, me da estabilidad y me permitió no rendirme después de la muerte de nuestro hijo”, explicó el “Comandante”.

Pese a esto, coincidió con Georgina sobre la prioridad de una ceremonia de matrimonio en medio de lo que podrían ser sus últimos años en el fútbol mundial.

“No estoy pensando en eso, pero lo puedo ver en el futuro que creo que merezco, que ella merece. No es algo que esté ahora en mis planes, pero en el futuro, sí, lo deseo”, aclaró.

La pareja tiene 4 hijos en común (Foto: Cristiano Ronaldo / Instagram)