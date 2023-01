Pese al apoyo de reconocidas figuras del reggaeton como Daddy Yankee, Nicky Jam, Arcángel o Tony Dize, algunos de los cuales fueron parte de “La Fórmula”, el Tribunal Federal en Hato Rey, Puerto Rico, condenó al productor musical Raphy Pina a 41 meses de prisión.

De acuerdo con la sentencia dictada el pasado 1 de abril del 2022, el líder de “Pina Records” fue hallado culpable del delito de posesión ilegal de armas, por lo que fue trasladado a la prisión federal de mediana seguridad FCI Butner Medium II, en Carolina del Norte, donde estará recluido por casi tres años y medio.

Durante su estancia, el productor protagonizó algunas polémicas, como las declaraciones de Don Omar en las que lo acusaba de sabotearlo en un evento, además de enviar un tierno saludo por el Día del padre, el cual fue compartido por su prometida Natti Natasha.

Raphy Pina junto a Daddy Yankee, de quien es su manager. (Foto: Pina Records / Instagram)

EL GESTO DE DADDY YANKEE CON LOS HIJOS DE RAPHY PINA

Si bien el productor no se encuentra solo, pues además de su novia y “El cangri”, recibió el apoyo de varios miembros del género urbano, esto no significa que el productor no se esté perdiendo varios momentos importantes en la vida de su familia, entre ellos el crecimiento de sus tres hijos.

En ese sentido, uno de sus hijos cumplió recientemente 15 años y lo hizo alejado de su padre, por lo que fue Daddy Yankee quien decidió visitar a la familia de su amigo y compartir el tierno momento en redes sociales.

“Dímelo, estoy aquí con el quinceañero Chingui Pina”, inició el artista urbano, mientras caminaba junto a los hijos del productor, a quien le dio el pase para que comente un poco sobre la reunión.

Entre sonrisas emotivas del joven y su hermano Monty, que no dudaron en bromear cuando el menor se equivocó, aprovecharon para desear un día lleno de bendiciones, pues se encontraban cerca del Día de Reyes.

“Estamos celebrando con toda la familia. Manténganse unidos, que eso es lo que da la fuerza, la familia, nunca se olviden”, indicó el quinceañero.

Sorprendido por las palabras profundas, Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del cantante urbano, destacó los deseos del menor.

“Oye, vamos bien. Viste Pina criando chamacos de bien”, destacó el “Big Boss”. “Se les quiere, salud y vida para todo el mundo”, sentenció.

¿POR QUÉ ESTÁ PRESO RAPHY PINA?

Hace unos años, durante una intervención realizada por agentes federales, estos hallaron armas de fuego y 526 municiones en una de las residencias de Raphy Pina, pese a que el productor tenía prohibido portarlas, pues un juzgado le había negado la posesión de pistolas en 2015.

Si bien el líder de “La fórmula” presentó recursos para intentar demostrar su inocencia, además de contar con el apoyo de varios artistas urbanos, la corte decidió condenarlo a 41 meses de prisión, las cuales cumple en Estados Unidos.