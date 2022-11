No es un secreto que en la industria de la música existen grandes rivalidades, algunas de las cuales traspasan los escenarios y, en el caso del género urbano, se traducen en polémicos temas conocidos como “tiraderas”, como la que realizó René Pérez contra J Balvin o la de Cosculluela hacia el ex Calle 13.

Sin embargo, existen otras en las que sus protagonistas han evitado referirse, como la que mantienen, por un lado, Daddy Yankee y Raphy Pina, y por otro, Don Omar; la cual se remonta años atrás, cuando los dos exponentes más importantes del reggaetón fueron parte de “The Kingdom Tour”.

Y es que hace unas semanas, William Omar Landrón Rivera, nombre real del “Rey del reggaetón”, se presentó en el canal del músico y youtuber panameño Rodney Sebastian Clark Donalds “El Chombo”, donde revivió la polémica sobre su salida del tour, y acusó a “El cangri” y el productor musical de sabotearlo.

LA PELEA DE DADDY YANKEE Y DON OMAR EN “THE KINGDOM TOUR”

Entre los argumentos de Don Omar se encuentra una publicación en uno de los diarios más populares de Puerto Rico donde se aseguraba que el intérprete de “Gasolina” y “Con calma” ganó el duelo y que alguien desconectó la consola durante su presentación.

Recientemente, Ramón Ayala, nombre real de Daddy Yankee, conversó con Santiago Matías del podcast Alokeke Music Group, donde explicó su versión de lo ocurrido durante la gira.

“Oye esos conciertos...¿Te apagué la consola en el Madison? ¿En los otros conciertos que tuvimos y la gente me vio como el ganador? ¿Entiendes lo que te quiero decir?”, cuestionó el cantante de 45 años.

Del mismo modo, el artista, quien se encuentra realizando su gira de despedida “Legendaddy” por varios países de Latinoamérica, acusó a Don Omar de no saber perder en el enfrentamiento que ambos tuvieron en las presentaciones de 2015.

“Lo que pasa es que es lamentable que él hasta el último respiro que le quede de vida va a tratar de justificar que no se rindió y se quitó, eso duele”, añadió.

Finalmente, el cantante aseguró que los comentarios de Don Omar se deben a un intento por motivarse tras su presunta derrota y abandono.

“Tú sabes qué es que pase el tiempo y te digan: te quitaste...no hay excusas, entonces tú quieres buscar una justificación para motivarte, una falsa motivación, eso es un problema grande, porque no importa lo que la gente diga, no importa tu opinión, la opinión de nadie, es que tú sabes en el fondo de tu corazón que eso pasó y no hay manera de justificarlo”, sentenció.

¿EN QUÉ CONSISTÍA “THE KINGDOM TOUR”?

Durante su presentación en el podcast de “El Chombo”, Don Omar explicó que la dinámica era un enfrentamiento musical con Daddy Yankee, donde ambos tendrían un tiempo determinado para “derrotar” al rival con sus rimas.

De acuerdo con “El que todo lo pega”, ambos estuvieron igualados y ninguno quedó sin respuesta, pero que, aun así, “la primera plana del periódico al día siguiente dice ‘Daddy Yankee noquea a Don Omar’”.