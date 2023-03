¡Fiesta en el mundo de la televisión! Este jueves 30 de marzo, el actor Daniel Arenas apagó sus 44 velitas durante la transmisión del matutino “Hoy Día”, programa transmitido a través de la señal de Telemundo. Eso sí. y pese a las celebraciones hacia el histrión colombiano, nadie en el estudio de televisión se imaginaba la emotiva sorpresa que tenían preparada para él.

Tras dejar pasar una semana de luto con los fallecimientos de Rebecca Jones y “Chabelo”, el cumpleaños de Daniel Arenas trajo algo de alegría al panorama del entretenimiento. Y es que el actor colombiano siempre regala titulares y portadas cada vez que aparece ante cámaras, y su onomástico número 44 no iba a ser la excepción.

De hecho, y tras su designación como conductor de “Hoy Día”, el también exfutbolista brindó algunas palabras sobre sus planes y proyectos a futuro, no sin antes emitir algunas autocríticas de su reciente trabajo en el matutino.

El actor colombiano es el actual conductor de "Hoy Día" (Foto: Daniel Arenas / Instagram)

“Mis metas siempre son personales, de yo mismo crecer, de yo mismo mejorar en mis errores, de yo mismo mejorar en mis fallas”, aseveró el colombiano en diálogo con MezcalTV.

EL PRESENTE DE DANIEL ARENAS

En otro momento de la entrevista, el actor de “Mi marido tiene familiar” agradeció los planes que Dios le ha puesto en el camino, pues asegura que es una persona que ha sido bendecida a lo largo de su vida. “En el plano laboral yo debo decir que siempre he sido un gran bendecido de Dios porque me ha sorprendido enormemente durante toda mi vida, no solamente en el tema actoral, sino en las oportunidades que tuve para estudiar, para viajar, para crecer”.

Además, el novio de Daniella Álvarez también reveló lo que sintió al ser llamado por los directivos del matutino “Hoy día”, de la gigante Telemundo, a sus 44 años de edad. Una oportunidad que él no dejó pasar por alto.

Arenas ya es uno más en Telemundo (Foto: Hoy Día / Instagram)

“Y en este momento de mi vida cumpliendo 44 años nunca me esperé que de una empresa tan importante como Telemundo me fueran a llamar para ser presentador de su morning show. Fue ua sorpresa el año pasado cuando me llamaron”, alegó Daniel.

LA SOPRESA DE TELEMUNDO AL COLOMBIANO

Como era de esperarse, el programa de Telemundo, que también cuenta con la presencia de Adamari López, Andrea Meza y Chiky Bombom, decidió festejar a lo grande el onomástico de Arenas mientras transmitían la programación habitual del matutino.

De hecho, la producción del matutino decidió entregarle una torta decorativa por su cumpleaños número 44, aunque lo mejor llegaría tiempo después y desde Colombia. Resulta que sus padres y su hermana Juliana se lograron conectar en llamada para desearle un feliz cumpleaños y augurarle mucho éxito en sus proyectos venideros.

Daniel Arenas festejó su cumpleaños en los sets de Telemundo (Foto: Hoy Día / Instagram)

“Mi hijito te queremos mucho, que Dios te siga bendiciendo. Estamos muy orgullosos de ti y de tu nuevo trabajo en Estados Unidos. Aquí te esperamos para celebrar”, agregó su madre por medio de la videollamada.

“Querido Dani, ayer, mañana y siempre te queremos manifestar nuestro amor, nuestro cariño, nuestra admiración por lo que eres y por lo que tienes que hacer de aquí en adelante”, prosiguió su padre. “Admiramos muchísimo tu talante en ser amigo de tus amigos y estar muy pendiente de nosotros. Aquí te esperamos para poder compartir tantos momentos felices que nos has hecho compartir contigo. Estaremos pendientes de tu llegada”, terminó diciendo la familia del actor colombiano.