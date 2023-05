“Yo soy Betty, la fea” es una de las producción más exitosas de la industria colombiana, y como tal, es lógico que muchos televidentes y seguidores del programa estén interesados en saber de los artistas que formaron parte del reparto. Así, en esta ocasión te contaremos qué ha sido de la vida de David Ramírez, el intérprete que dio vida al portero entrometido de EcoModa.

La realización colombiana, que se emitió durante los inicios de los 2000, se convirtió en un éxito internacional; no obstante, no sirvió precisamente para que las carreras de sus integrantes se catapulten. Y es que muchos de los histriones luego no tuvieron la posibilidad de volver a trascender.

Casos hay más de uno, y a continuación te contaremos el de David Ramírez, quien ante la falta de oportunidades en el rubro tuvo que dedicarse a vender perfumes.

David Ramírez en su papel de Wilson Sastoque en la ficción (Foto: RCN)

QUÉ HIZO DAVID RAMÍREZ LUEGO DE ACTUAR EN “YO SOY BETTY, LA FEA”

Pocos lo recuerden por su nombre real pero si te mencionamos al entrometido portero de la empresa Ecomoda en “Yo soy Betty, la fea” -llamado Wilson Sastoque- probablemente lo referencies. El actor David Ramírez se unió al reparto de la realización de RCN cuando tenía 38 años.

Tras su participación en ella, se le abrieron muchas puertas actorales, principalmente, en producciones televisivas colombianas.

“Ángel” (2002), “Pasión de Gavilanes” (2003), “Los Reyes” (2005), “El Zorro, la espada y la rosa” (2007), “Narcos” (2017) y “Las muñecas de la mafia 2″ (2019) fueron algunos de los proyectos en los que estuvo.

Junto a los estelares del "Zorro", en donde hacía de Macario (Foto: David Ramírez / Instagram)

DAVID RAMÍREZ, ACTOR DE “YO SOY BETTY, LA FEA”, SE DEDICÓ A VENDER PERFUMES PARA VIVIR

No obstante, desde hace algunos años, las oportunidades laborales se le redujeron. “Mi padre me enseñó a ser un vendedor y actualmente trabajo en ventas. Vendo perfumería por mi cuenta”, contó el actor en 2018.

Hoy en día, David, con 61 años, está alejado de las pantallas desde antes de la pandemia. “No me han vuelto a llamar a actuar. Quieren nuevos talentos y está duro. No es como antes. Hay nuevos directores y no me conocen”, escribió el celeb en los comentarios de uno de sus posts en Instagram.