El melodrama “Yo soy Betty, la fea” posee una legión millonaria alrededor de todo Latinoamérica, por eso no es de extrañar que esta esté expectante de la confirmación de una nueva temporada. Mientras eso sucede, algunos actores que formaron parte de la exitosísima historia vienen desarrollando una obra teatral titulada “El diván rojo”. Así, en abril de 2023 han venido realizando una serie de presentaciones que los ha llevado por diversos países de Sudamérica.

Precisamente en unos de sus viajes, la actriz Lorna Cepeda fue protagonista accidental de un hecho que se viralizó rápidamente. Y fue fortuito, pues ella no pidió que se le grabe pero fue un compañero de reparto en la célebre telenovela -y con quien ahora lleva a cabo la puesta en escena- quien registró el llamativo momento.

Julio César Herrera, el actor que da vida a Freddy Stewart Contreras, mensajero de la empresa EcoModa y enamorado de Aura María Fuentes (Estefanía Gómez) grabó las imágenes que se han convertido en tendencia en redes sociales.

Vale precisar que ambos junto a Natalia Ramírez -quien hacía de Marcela Valencia, la prometida de Armando Mendoza- vienen llevando a cabo la obra teatral anteriormente mencionada.

Natalia Ramírez, Julio César Herrera y Lorna Cepeda, los actores de "El diván rojo" (Foto: Julio César Herrera / Instagram)

LORNA CEPEDA, ACTRIZ DE “YO SOY BETTY, LA FEA”, Y SU PÁNICO A VOLAR EN AVIÓN

El histrión utilizó su cuenta de Instagram para a través de una “storie” mostrar cómo reaccionaba su compañera Lorna Cepeda, quien en la ficción da vida a Patricia Fernández, una de las rivales de “Betty” en pos de una mejor posición laboral en Ecomoda, a la hora en que el avión en el que se trasladaba alzaba vuelo

A la celeb, natural de Cartagena de Indias, Colombia y a quien se le notaba bastante nerviosa, se le ve persignándose. Incluso para contener su miedo, la también hermana de la actriz Angie Cepeda cogió la mano de Julio César y no lo soltó hasta que ya hubiesen despegado.

Durante el clip, que dura más de 10 segundos y fue difundido por la cuenta de Instagrama de “Lo sé todo Colombia”, Herrera bromea a Cepeda con su temor a volar y antes de cortar el video le dice: “¿Ya me puedes devolver mi mano?”, ante las risas de las personas que estaban al lado y presenciaron este suceso.

Lorna también forma parte de "Hasta que la plata nos separe" (2022) (Foto: Lorna Cepeda / Instagram)

INTERNAUTAS Y FANS LE DAN SU APOYO A LORNA CEPEDA POR SU TEMOR A VOLAR EN AVIÓN

Las imágenes se hicieron viral y cientos de curiosos y fans de “Yo soy Betty, la fea” no dudaron en comentar sobre lo que vieron. Vale precisar que la gran mayoría le dio su respaldo y empatía a la histrionisa.

“Me identifico. Puedo volar cada semana y aún tengo el miedo”, “ay no, ya sé que no soy la única, jamás se me pasa el miedo pero con ese compañero creo que si aguantaría”, “La entiendo perfectamente”, fueron algunos de los comentarios.