Para nadie es un secreto que David Zepeda es uno de los actores mexicanos más cotizados de los últimos años, siendo parte de producciones locales como “Sortilegio” o “Soy tu dueña” e internacionales como “E.R.” o “Buffy, la cazavampiros”.

Sin embargo, en los últimos años la celeb de México se ha afianzado en las telenovelas de TelevisaUnivision, destacando bajo el mandato de Nicandro Díaz en “Mi fortuna es amarte”, Rosy Ocampo en “Vencer la ausencia” y Carlos Baldasano en “Pienso en ti”, este último al lado de Dulce María.

Lamentablemente, para el artista nacido en Sonora, no todo es felicidad en los últimos días, pues recientemente confirmó el fallecimiento de su abuela y le dedicó un corto pero sentido mensaje.

David Zepeda y Dulce María dan vida a Ángel y Emilia en "Pienso en ti" (Foto: TelevisaUnivision)

EL MENSAJE DE DAVID ZEPEDA A SU ABUELA

A través de su cuenta oficial en Instagram, donde cuenta con más de 4,6 millones de seguidores, el actor mexicano compartió imágenes en las que se despedía de su abuela.

“Descansa en paz, abuelita hermosa”, escribió en una story junto con una fotografía de ella y una cruz.

En otra publicación temporal, Zepeda se mostró abrazado de la mujer en la que ambos ríen y él pone sus manos sobre esta.

“Hasta el cielo y más allá”, indicó el artista de 49 años con gran pesar.

Cabe destacar de que la causas del fallecimiento de la abuela del actor, así como los detalles de las honras, fueron reservadas por el actor.

El actor mexicano compartió imágenes de su abuela en redes sociales (Foto: davidzepeda1 / Instagram)

LA RELACIÓN DE DAVID ZEPEDA Y SU MADRE

Además de su abuela, el actor mexicano también ha dedicado emotivas palabras por cumpleaños y por el Día de la Madre.

“¡Trato de imaginar todos los sacrificios, cuidados, y muestras de amor que me has dado y son infinitas! ¡Así mismo te amo; Infinitamente! ¡Feliz día madre hermosa, te celebro hoy y cada día! ¡Y a todas las Mamás del mundo que solo ellas saben llenarnos de amor y cuidados por el resto de nuestras vidas!”, indicó en mayo del 2020 en una publicación de más de 50 mil Me gusta.

El actor mexicano presumió el cariño con su madre en redes sociales (Foto: davidzepeda1 / Instagram)

“Sin ti yo no existiría, no habría día sin amor, ilusión y luz… ¡Te amo madre! Y a ti, mamita, que me lees, recuerda que haces un mundo de amor a nuestro alrededor, un mundo hermoso. ¡Felicidades, mamacita!”, compartió dos años después.