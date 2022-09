Desde que se hizo famosa debido a haber ganado el Miss Universo de 1993 e ingresar a la televisión unos años más tarde, Dayanara Torres ha ido revelando detalles sobre su vida o datos que sus fanáticos quieren saber. Por ejemplo, hace poco habló acerca de su matrimonio con Marc Anthony y la razón por la que no se separaba, por más que ya no era feliz.

En esta oportunidad, la modelo puertorriqueña reveló un tema un poco fuerte sobre su niñez y adolescencia. Y es que ella misma habló sobre esos años, la pequeña casa en la que vivía, su etapa en el colegio, las burlas de las que era victima y la vergüenza que sentía hacia su padre, lo cual es algo de lo que ahora se arrepiente.

Si quieres conocer cuáles fueron los motivos por los que Dayanara Torres sentía eso hacia su padre, no dudes en continuar con la lectura del presente artículo, pues recopilaremos unas recientes declaraciones al respecto que dan mayores luces de este tema que ha llamado mucho la atención en redes sociales.

Dayanara Torres en el programa "El gordo y la flaca" de Univision (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

DAYANARA TORRES SENTÍA VERGÜENZA DE SU PADRE

En el estreno del podcast “Lo que no se habla” de Giselle Blondet, el cual tiene como temática una conversación sobre temas íntimos y personales que no suelen ser explayados con normalidad, Dayanara Torres acudió como invitada y aprovechó para hacer varias revelaciones que marcaron toda su vida.

Uno de esos momentos fue cuando habló sobre su infancia, en la que su familia era de bajos recursos, y fue allí que, sin pensarlo dos veces, aseguró que se avergonzaba de su padre cuando ella solo era una niña y adolescente, aunque luego dejó en claro que creció y se arrepintió por ello.

Además, se animó a contar la razón por la que sentía eso, por lo que pudimos conocer más a fondo de ella, principalmente de una etapa que le costó muchísimo.

¿POR QUÉ SENTÍA VERGÜENZA DE SU PAPÁ?

Dayanara Torres aseguró que, de pequeña, sentí eso en contra de su padre por todas las burlas que recibía a causa de su humilde hogar de bajo recursos, el cual, según ella, estaba en medio del campo y los animales y que era normal que vivieran muy cerca al lodo.

Del mismo modo, indicó que dentro de casa no había mayores comodidades, sino todo lo contrario. En su baño no había una puerta, solo una cortina y en su inodoro no tenían palanca, por lo que usaban un balde con agua.