Durante varios años, Oguzhan Koç y Demet Özdemir fueron una de las parejas más destacadas de Turquía, compartiendo su tierno romance en redes sociales y llegando al altar en una romántica y muy lujosa ceremonia celebrada en Estambul.

Sin embargo, y pese a la gran popularidad de las celebs, en abril del 2023, tras solo 8 meses de compromiso y fuertes rumores de una ruptura, la pareja anunció su separación, aunque sin revelar los motivos que los llevó a tomar la trascendental decisión.

Aunque se han mantenido en reserva, muchos periodistas turcos se han mostrado interesados en los motivos de la separación, consultando en varias ocasiones tanto a Demet Özdemir como a Oğuzhan Koç, aunque sin obtener respuesta.

Oğuzhan Koç le pidió matrimonio a la actriz un 14 de febrero (Foto: Demet Özdemir / Instagram)

LA SEPARACIÓN DE OĞUZHAN KOÇ Y DEMET ÖZDEMIR

A través de sus redes sociales, la protagonista de “Dünyayla Benim Aramda” fue la encargada de confirmar la ruptura, indicando que es una decisión que habían acordado tras pensarlo por mucho tiempo.

“Es cierto que vimos que hacía tiempo que no podíamos seguir en nuestro matrimonio y decidimos terminarlo”, inició la actriz.

Además del anuncio, la actriz turca pidió respeto por su privacidad y el duro momento que se encontraban enfrentando

“Sabemos que esta decisión que tomamos dentro del respeto y entendimiento mutuo afectará a nuestras familias también y haremos lo posible para llevar este proceso de la manera más sensible sin molestarlos. Les rogamos a ustedes, miembros de la prensa, que aborden este proceso con la misma sensibilidad”, añadió.

Demet dejó esta mensaje en su historia de Instagram (Foto: Demet Özdemir / Instagram)

OĞUZHAN KOÇ EXPLOTA POR PREGUNTAS SOBRE DEMET ÖZDEMIR

Pese a que han pasado algunos meses desde su separación, la atención de la prensa turca sobre la separación no ha disminuido y han llegado a seguir a ambas figuras para conseguir declaraciones sobre su ruptura, algo que en el caso de Oğuzhan Koç no cayó nada bien.

“No puedes hacerme fotografías frente a mi casa. Me sigues, vais detrás de mí, lo veo. Salgo de la casa, entro al estudio y voy a mi casa desde allí. No me sigas. No responderé a tus preguntas”, indicó el artista, tal como recogió Divinity.

Lejos de alejarse, muchos de los reporteros siguieron haciendo preguntas sobre su estado sentimental y los motivos de su separación con la actriz de telenovela.

“Amigos, me conocen. Por el amor de Dios, ¿quién te está haciendo hacer esta pregunta? No pudimos hacerlo, no pudimos hacer que este matrimonio funcionara”, explotó.