Ricki, la amiga de Stella, no aparece en pantalla pero es mencionada muchas veces en la temporada 1 de “Fate: The Winx Saga”, lo que ha llevado a muchos a preguntarse qué pasó realmente con la mejor amiga del personaje de Hannah van der Westhuizen. Para su crédito, la serie de Netflix explica los conceptos básicos de la amistad de ambas, sin embargo, un giro que involucra a la reina Luna complica la trama secundaria.

En la primera temporada de “Destino: La Saga Winx”, Stella es mostrada como una estudiante privilegiada en Alfea College. Al conocer a la protagonista de la serie, Bloom (Abigail Cowen), el personaje revela que tiene un anillo de fuga, una reliquia familiar que le permitirá escapar del Otro Mundo si la vida se pone difícil.

En tanto, la directora Farah Dowling (Eve Best) les dice al resto de las hadas de Alfea College que “confíen en el proceso”, pero parece que Stella tiene licencia para huir si es necesario. Bloom finalmente descubre que Stella no solo es la verdadera princesa de Solaria, la hija de la reina Luna (Kate Fleetwood), sino que también es la ex novia de Sky (Danny Griffin), hijo de un legendario soldado caído llamado Andreas de Eraklyon. En los primeros episodios de la serie de Netflix, Stella es vista como una chica mala, alguien que desafiará a Bloom a lo largo de la serie.

Hannah van der Westhuizen es Stella (Foto: Netflix)

QUÉ PASÓ CON RICKI, LA MEJOR AMIGA DE STELLA

El tercer episodio de “Fate: The Wing Saga”, titulado “Heavy Mortal Hopes”, posiciona a Stella como alguien con motivaciones cuestionables con respecto a Ricki. En la fiesta anual de especialistas, Sky insinúa que no importa lo que la gente piense sobre ella, quien luego hace una misteriosa mención de su amiga, señalando que “lo que la gente piensa que sucedió con Ricki es lo que pasó”.

Sky luego recuerda una conversación entre Riven (Freddie Thorp) y Bloom, en la que se reveló que Stella cegó a propósito a su mejor amiga. Sin embargo, lo que ni Stella ni Sky se dan cuenta es que ambos han sido manipulados por la reina Luna, quien aparentemente tiene información sobre el paradero de Ricki.

El quinto episodio de la primera temporada muestra lo que realmente pasó con la chica. Resulta que la reina Luna manipuló a su hija para que creyera que tenía que priorizar las emociones negativas. Y, como era de esperar, tuvo un efecto negativo en el estado de ánimo de Stella. La subsecuente falta de control de la princesa sobre sus poderes llevó a que cegara a su mejor amiga.

Desafortunadamente, la temporada 1 de “Fate: The Winx Saga” no explora completamente esta trama secundaria, tal vez porque se convertirá en una historia más prominente en la segunda entrega de Netflix.