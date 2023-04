Hay actores que a pesar de haber interpretado a personajes entrañables en la pantalla grande, desaparecieron de un momento a otro sin dejar rastro, tal como sucedió con Devon Aoki, la actriz que dio vida a Suki en la secuela de “Rápidos y furiosos” más conocida como “2F2F” o “2 Fast 2 Furious”.

En la trama de la película de 2003, ella participó en una carrera con su vehículo rosa cuyo contrincante fue Brian O’Conner. Si bien, luchaba por no acabar en el último lugar, al final sorprendió y terminó en la segunda ubicación tras saltar el puente. No sólo ello, pues ayudó al personaje de Paul Walker y a Roman Pearce evitar que los agentes de Aduanas de Estados Unidos los rastrearan.

Aunque su personaje gustó en el público, no volvió a parecer más en la franquicia. En los años siguientes tuvo apariciones en seis películas más hasta que en 2009 desapareció de Hollywood. ¿La razón? En los siguientes párrafos te lo contamos; asimismo, detallamos qué fue de su vida.

Suki es uno de los personajes que los seguidores de "Rápidos y furiosos" anhelan ver de nuevo (Foto: Universal Pictures)

DEVON AOKI DESAPARECIÓ DE HOLLYWOOD

Como señalamos líneas arriba, luego de aparecer en el segundo filme de “Rápidos y furiosos”, Aoki actuó en algunas producciones más, siendo la última “Rosencrantz and Guildenstern Are Undead” en 2009, año desde que no se supo más de ella en el mundo de la interpretación. Su decisión de alejarse de los estudios de rodaje tuvo una poderosa razón.

¿POR QUÉ DEVON AOKI DESAPARECIÓ DE HOLLYWOOD?

Devon Aoki desapareció de Hollywood porque dedicó todo su tiempo en el cuidado de la familia que había construido con su esposo James Bailey con el que tuvo cuatro hijos: James Hunter Bailey (2011), Alessandra Linville (2013), Eleanor Talitha (2015) y Evelyn (2020).

Los cuatro hijos de Devon Aoki, fruto de su matrimonio con James Bailey (Foto: Devon Aoki / Instagram)

¿QUÉ FUE DE LA VIDA DE DEVON AOKI TRAS DEJAR HOLLYWOOD?

Después de dejar a un lado la actuación para centrarse en el cuidado de sus hijos, apareció en tres videos musicales, algo que había hecho años anteriores. En 2013 en “Just Another Girl” de The Killers, en 2016 en el videoclip “M.I.L.F. $” de Fergie y en 2018 en el clip “Waste It on Me” de Steve Aoki feat BTS.

En el video de The Killers “Just Another Girl”, Devon Aoki aparece en el minuto 2.46.

REGRESA AL MODELAJE

Aoki decidió retornar al mundo del modelaje, en el cual se inició cuando tenía solamente 13 años. Es así que apareció en la campaña de Primavera/Verano 2023 de ACNE STUDIOS, en cuya firma es imagen.

Cabe señalar que su hija Alessandra está siguiendo sus pasos, pues apareció en una campaña de primavera 2018 de Guess Kids.

Devon Aoki nuevamente en el modelaje (Foto: ACNE Studios / @CarlijnJacobs)

DATOS PERSONALES DE DEVON AOKI