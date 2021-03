Sarah Chalke interpreta a Kate Mularkey en “El baile de las luciérnagas” (“Firefly Lane” en su idioma original), la serie de Netflix basada en la novela del mismo nombre de Kristin Hannah. La actriz estadounidense junto a Katherine Heigl protagonizan esta cautivadora historia que llegó con éxito a la plataforma de streaming el pasado 3 de febrero de 2021.

Desarrollada por Maggie Friedman para Netflix, “El baile de las luciérnagas” sigue la historia de Kate y Tully, dos mejores amigas que prácticamente crecen juntas tras conocerse desde la adolescencia. Ellas atraviesan todo tipo de situaciones durante más de 30 años, resolviendo problemas personales y profesionales en tres líneas de tiempo diferentes, dando saltos entre el pasado y el presente para explicar mejor la historia.

Cada episodio de la temporada 1 de “El baile de las luciérnagas” va y viene a través del tiempo, proporcionando el contexto apropiado para lo que los personajes viven en el 2003. La primera tanda de episodios fue bien recibida por los usuarios, quienes se preguntan si esta historia finalmente tendrá una segunda parte.

“El baile de las luciérnagas” está protagonizada por Katherine Heigl y Sarah Chalke. (Foto: Netflix)

“EL BAILE DE LAS LUCIÉRNAGAS”: QUÉ PASÓ CON LA TEMPORADA 2

Si bien Netflix aún no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la ficción basada en la novela del mismo nombre de Kristin Hannah, la reacción de la audiencia hasta el momento ha sido positiva, por lo que se espera una continuación de esta historia.

Durante una entrevista en el podcast Movies That Changed My Life de IMDb, Sarah Chalke habló sobre una posible extensión de “El baile de las luciérnagas” y por qué se unió al programa.

“No sabemos nada. Mis dedos, mis dedos de los pies y todo están tan cruzados”, dijo la actriz Sarah Chalke, quien interpreta a Kate Mularkey en la serie de Netflix.

Sobre su decisión de unirse a “El baile de las luciérnagas”, que narra las vidas de las mejores amigas de la infancia, Tully y Kate, a las edades de 20 y 40 años, Sarah confesó que su propia obsesión por los años 80 jugó un papel importante.

Netflix aún no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la ficción. (Foto: Netflix)

“Fue una experiencia rara, única y realmente divertida poder interpretar a alguien en esas diferentes décadas”, dijo.

“Me enamoré de él, me enamoré del papel, me enamoré del concepto. Me encantó la idea de que este programa se centrará en esta amistad femenina realmente fuerte que rara vez vemos retratada”, agregó en la entrevista.

Sobre cómo se vería una segunda temporada de “El baile de las luciérnagas”, la creadora de la serie Maggie Friedman reveló recientemente que continuaría saltando en el tiempo y explorando cómo fueron los años de secundaria de Kate y Tully.

“Creo que hay muchas más historias que contar, si tenemos la suerte de tener una segunda temporada, de esas chicas que van a la escuela secundaria y cómo es eso”, declaró.