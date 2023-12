El reality “El juego del calamar: El desafío” (“Squid Game: The Challenge” en inglés) llega a su fin el 6 de diciembre de 2023 después de diez episodios donde los 456 concursantes demostraron sus habilidades en una serie de retos, desde el clásico “Luz verde, luz roja” y “Dalgona” hasta nuevas pruebas de confianza y estrategia.

Por eso los fanáticos del programa de competencia inspirado en la exitosa serie surcoreana creada por Hwang Dong-hyuk se preguntan si Netflix apostará por una segunda temporada del reality. Y la respuesta corta es sí.

LO QUE SABEMOS SOBRE LA TEMPORADA 2 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR: EL DESAFÍO”

Pocas horas antes de la gran final de “El juego del calamar: El desafío”, Netflix renovó el reality para una segunda entrega. “No hubo luz roja en nuestra decisión de dar luz verde a la temporada 2 de ‘Squid Game: The Challenge’ , el programa sin guión más ambicioso que hemos estrenado en Netflix”, indicó Brandon Riegg, vicepresidente de series de no ficción de la popular plataforma de streaming.

“Estamos muy emocionados de continuar la franquicia de ‘Squid Game’ con nuestro equipo en Corea y los productores de Studio Lambert y The Garden para esta serie de competencia épica”, agregó en un comunicado.

Por lo pronto, no se ha anunciado la fecha de estreno de los nuevos episodios del programa reality, pero se sabe que contará con otros 456 participantes que volverán a competir por un premio de 4.560.000 dólares.

Sam Lantz es uno de los finalistas de la primera temporada del reality "El juego del calamar: El desafío" (Foto: Netflix)

LOS PARTICIPANTES DE LA TEMPORADA 2 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR: EL DESAFÍO”

El casting para la segunda temporada de “El juego del calamar: El desafío” ya empezó. “¡Ahora es tu oportunidad de participar en el mayor experimento social jamás realizado por Netflix! Este programa de gran tamaño sin guión convierte el mundo escrito del drama en realidad. Los jugadores de la vida real se verán inmersos en el icónico universo de ‘El Juego del Calamar’ y nunca sabrán lo que vendrá después”, se lee en la convocatoria oficial.

“Aquí competirán en una serie de juegos trepidantes para convertirse en el único superviviente y llevarse un premio en efectivo de 4,56 millones de dólares que les cambiará la vida. Con una fortuna en juego, ¿quién será un aliado, quién ¿Confiarás y a quién traicionarás en esta prueba definitiva de carácter? Ten en cuenta: ganes o pierdas, todos los jugadores se marcharán. ¡Pero si ganas, ganarás a lo grande!”.

Estos son algunos de los requisitos para participar en la temporada 2 de “El juego del calamar: El desafío”:

Tienes o tendrás al menos 21 años al momento de postularte para “Squid Game: The Challenge”

Debes estar disponible para participar en el programa por hasta 4 semanas. Tenga en cuenta que esto puede cambiar a nuestra discreción sin previo aviso.

Debe tener un pasaporte válido durante todo el período de filmación si es seleccionado y debe poder viajar a todos los lugares que especifiquemos.

No tener un contrato y ser exempleado de ninguna empresa dentro de All3 Media Group (incluida la productora Studio Lambert), ITV Studios Group (incluida la productora The Garden) y/ o Netflix y no ser un familiar inmediato de un empleado o trabajador de ninguna empresa dentro de All3 Media Group (incluida, la productora Studio Lambert), ITV Studios Group (incluida la productora The Garden) y /o Netflix.