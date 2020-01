Debido a que “El mundo oculto de Sabrina” (“Chilling Adventures of Sabrina” en su idioma original) y “Riverdale” están basadas en los cómics Archie y cuentan con el mismo showrunner: Roberto Aguirre-Sacasa, los fans de ambas series esperan con ansias un crossover entre ambas series. Sin embargo, que la primera le pertenezca a Netflix y la segunda, a The CW complica las cosas, pero no las hace imposible.

“El mundo oculto de Sabrina” y “Riverdale”, además de compartir un ambiente sombrío, se desarrollan en ciudades vecinas, pero hasta el momento no se ha producido un verdadero crossover, aunque en varias ocasiones se hacen referencias una a la otra.

Por ejemplo, en el episodio 10 de la cuarta entrega de la serie de The CW mientras Betty realizaba una investigación sobre el equipo de fútbol de Stonewall Prep y su juego sucio, Billy Marlin, compañero de Sabrina, es uno de los entrevistados.

Asimismo, la tercera temporada de “El mundo oculto de Sabrina” incluye algunas conexiones con “Riverdale”. Si aún no has visto la nueva entrega ¿qué estás esperando? Pero si ya la viste y te perdiste las referencias, no te preocupes, aquí te lo contamos.

EL CAMEO DE PENÉLOPE BLOSSOM

En ‘El corazón destinado al infierno’ (3x01) Ambrose y Prudence viajan a Nueva Orleans para buscar a Faustus Blackwood y en un último intento por atraerlo Prudence utiliza un hechizo para disfrazarse de mujer.

La apariencia que Prudence escoge es la del personaje interpretado por Nathalie Boltt, Penélope Blossom, la madre de Cheryl. Aunque no se trata de la Penélope real la bruja nunca explicó por qué eligió la imagen de esa mujer.

El cameo de Penélope Blossom en "El mundo oculto de Sabrina" (Foto: Netflix)

SABRINA Y AMBROSE VIAJAN A RIVERDALE

En el tercer episodio de la nueva temporada de “El mundo oculto de Sabrina” Sabrina y Ambrose dejan Greendale para buscar la corona que se encuentra en Riverdale. Los primos de Spellman pasan por un cartel en el que se lee “Bienvenido a Riverdale”, el mismo que incluye un guño a Jughead Jones.

Al reverso del letrero se puede leer: "JJ Wuz Here", esta frase está acompañada de la icónica corona de Jughead. Asimismo, árbol donde Sabrina y Ambrose encuentran la corona es uno de los arces de la familia Blossom.

Sabrina y Ambrose viajaron a Riverdale (Foto: Netflix)

LAS HAMBURGUESAS DE POP'S

Pop’s Chock 'lit Shoppe es uno de los escenarios más importantes de “Riverdale”, sobre todo después de que Veronica Lodge se convirtiera en su propietaria e inaugurara un bar clandestino en la parte inferior, y fue parte del sexto episodio de la temporada 3 de “Chilling Adventures of Sabrina”.

En ‘Todas esas brujas’ (3x06) cuando Hilda es infectada por una araña y sufre un drástico cambio le pide al Doctor Cerberus comida de mítico restaurante. La condición de la tía de Sabrina empeora y termina comiéndose a un cliente de Cerberus Books. Aunque no se menciona el nombre de la víctima, el hombre lleva una chaqueta de las Serpientes Sureñas.