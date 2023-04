Tras su icónica exhibición de arte en un museo de Nueva York, Cristian, el hijo mayor de Dayanara Torres y Marc Anthony, logró dar un salto más a su prometedora carrera como diseñador profesional a sus cortos 22 años de edad durante los Latin American Music Awards. ¿Habrá seguido los pasos de su padre en la música?

Cristian Muñiz, el primogénito de la exMiss Universo 1993 y el salsero Marc Anthony, no deja de sorprendernos y volvió a ser tendencia en el internet por su faceta como diseñador. Si hace poco sus ilustraciones lograron brillar en un reconocido museo ubicado en La Gran Manzana, el heredero de Dayanara Torres fue reconocido nada más y nada menos que en los Latin American Music Awards 2023.

El hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres junto a su exhibición artística en Nueva York (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

Eso sí, Cristian no se dedicó a cantar o interpretar algún tema latino, sino más bien fue parte del show de Young Miko, una de las promesas más sonadas del trap de los últimos años y que decidió contar con la ayuda del hijo mayor del salsero Marc Anthony.

CRISTIAN MUÑIZ EN LOS LATIN AMERICAN MUSIC AWARDS

El concierto de la trapera Young Miko fue, sin lugar a dudas, uno de los shows más esperados de la noche de este jueves 20 de abril en el MGM Gran Garden Arena de Las Vegas.

Si bien este evento contaba con diversas estrellas de más de un género musical, la cantante puertorriqueña de 24 años se perfilaba a ser de las más aclamadas debido a su vertiginoso ascenso en los últimos meses. Por ejemplo, su tema “Lisa” ya superó los 20 millones en poco más de un mes de lanzamiento, logrando ser de los estrenos más exitosos a nivel latinoamericano.

La presentación de Young Miko estuvo rodeada de las ilustraciones de su hijo (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

Su colaboración más reciente fue “Classy 101″ junto a Feid, en donde ya alcanzó la friolera suma de 40 millones de vistas en plataformas digitales. Asimismo, su sencillo logró estar entre los primeros puestos de tendencia. ¡Un talentazo boricua!

Ahora bien, no solo fue la música de Young Miko lo que se llevó los reflectores aquella noche. Y es que los dibujos y animaciones de Cristian lograron aparecer durante el show de Young Miko en los Latin AMA’.

El género del trap estuvo decorado por el toque de Cristian Muñiz Torres (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

De esta manera, el estudiante de arte y diseño logró debutar como artista visual en dicha ceremonia musical, y lo hizo durante una presentación de una de las promesas actuales del género urbano.

LA REACCIÓN DE DAYANARA TORRES AL TRABAJO DE CRISTIAN MUÑIZ

Como era de esperarse, su madre, Dayanara Torres, no pudo contener la emoción y publicó su estado de felicidad al ver los trabajos de su pequeño Cris en la presentación de la trapera.

“Qué noche tan Maravillosa! No puedo sentirme mas orgullosa como madre de poder ver en el escenario las creaciones de mi Cristian! @cris_muniz_torres Papito, no dejas de sorprenderme a mi y a tantos! You did such an amazing job with your stage drawings 🖍️🎨 I’m so so proud of you & your art!Felicidades 💕 @itsyoungmiko 💕 por esta presentación tan Espectacular! You were Awesome!!! You are a #Star #Love #Loved#💕 #🫶🏻 #🌸 @latinamas @univision”, sentenció la exesposa de Marc Anthony en Instagram.

La madre de Cristian Muñiz no dudó en emocionarse por el nuevo logro de su hijo (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

Por si fuera poco, la modelo nacida en Puerto Rico también publicó un metraje junto a un grupo de amigas disfrutando la transmisión de la premiación, además de otros clips de allegados a su familia. En ellos se evidencia los halagos hacia el arte visual y algunos cómics hechos por su primogénito.