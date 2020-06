La última vez que vimos a Rafael Amaya en la pantalla fue en el primer capítulo de la séptima temporada de “El señor de los cielos”, cuando su personaje Aurelio Casilla murió tras permanecer en coma durante casi toda la temporada anterior. El final dio que hablar y las críticas llovieron por todos lados, pero la serie continuó y tras el final pocos hablar de ese primer capítulo.

De hecho, la séptima temporada de “El señor de los cielos” fue estrenada a nivel internacional el jueves 16 de abril por Netflix tras llegar a su fin el 31 de enero pasado en Estados Unidos por Telemundo. Claro está que el capítulo final dejó en shock a sus millones de seguidores que convirtieron la serie en una de las historias con mayor audiencia de televisión.

Es así, que Rafael Amaya pasó de ser protagonista a quedar en el olvido. Al menos tras la última entrega de la superserie de la cadena internacional. Aunque, hace unas semanas se especuló una posible octava temporada que marcaría el regreso del actor mexicano, lo cierto es que aún nada está dicho. Por lo pronto, no se sabe nada del actor, pues desde que salió de la ficción decidió alejarse de todos, al punto de cerrar sus redes sociales. ¿El motivo? Sigue siendo desconocido.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que el mexicano se aleja de todos y es que hace unos días se ha vuelto viral una entrevista que dio en 2015 al programa Al rojo vivo de Telemundo y contó qué lo llevó a alejarse de todo y de todos en aquel entonces. De acuerdo a algunas versiones no oficiales, el actor se encuentra recluido en un centro de rehabilitación por su adicción a las drogas.

Pero, aunque no hay versiones oficiales, no es la primera vez que sale este tema a la luz y se hace público. En 2015, por ejemplo, se tocó el tema; e inmediatamente fue el mismo actor mexicano aclaró que su ausencia en redes sociales y en los sets de grabación tuvo otro motivo. ¿Cuáles? Recordemos.

RAFAEL AMAYA Y LA PRIMERA VEZ QUE DESAPARECIÓ

Rafael Amaya cerró todo y desapareció. Nadie sabe nada de él, prestándose para especulaciones. Lo mismo pasó en 2015 y aquella oportunidad aclaró el por qué desapareció. Hace cinco años, en una entrevista exclusiva para Telemundo reveló los motivos que lo orillaron a retirarse un tiempo de la vida pública.

En aquel entonces, el actor terminó con todas las especulaciones que aseguraban estaba sumergido en las drogas y que estas sustancias casi lo llevan a la muerte. “No, (no hubo drogas), hubo mucho cansancio, mucho estrés. Tenía muchos problemas personales en mi vida. Fue como una reacción en cadena y mi cuerpo ya no aguantó y tuve que ir al hospital”, aseguró aquel entonces.

Amaya reveló que efectivamente estuvo hospitalizado un par de días pues los efectos de trabajar consecutivamente por 11 meses lo llevaron a que su salud se viera afectada, por lo que se tomó unos días de descanso, en donde aprovechó para reencontrarse con él mismo.

“Ahora no bebo, no me meto ningún tipo de droga ni nada. Estoy muy contento con lo que está pasando en mi vida, con ‘El señor de los cielos’, con mi familia, con mis amigos y simplemente me tomé un tiempo para reencontrarme, para regresar a mis raíces”, explicó.

LOS RUMORES DE LA DESAPARICIÓN DE RAFAEL AMAYA

Desde abril de 2018, Rafael Amaya desapareció de las pantallas y las redes sociales, así que esto ocasionó que muchos de sus fans se preocupen por la vida del actor mexicano.

Por aquel entonces y en una entrevista para la revista People, el mexicano dijo que se encontraba recuperándose de su enfermedad, ya que su voz se había visto afectada, así que por esta razón su personaje quedó en coma.

Desde ese momento se desató un sinfín de comentarios alrededor del actor. Algunos hablaban de una pelea judicial con Telemundo por la enfermedad que contrajo, otro dijeron que el actor había iniciado una relación sentimental con una modelo colombiana que lo tenía secuestrado en su propia casa, presuntamente porque el actor es adicto al sexo y su pareja lo convencía para no salir y quedarse juntos. También se escuchó decir que el popular ‘Aurelio Casillas’ se había dejado llevar por los excesos y estaba llevando una mala vida social.

Finalmente, ni uno de estos rumores se pudo comprobar, pero lo que sí hizo Telemundo fue respaldar en su momento al artista exclusivo de la cadena televisiva. Al mismo tiempo, reveló lo que ya sabenos: Rafael Amaya regresaría a “El señor de los cielos” y así fue, el actor regresó pero solo para darle fin a su personaje.

