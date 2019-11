La próxima invitada de “El valor de la verdad” será la polémica bailarina Deysi Araujo, quien en el sillón rojo de Beto Ortiz contará no solo pasajes de su intimidad con algunos personajes de la farándula local, sino también los momentos dramáticos que le tocó vivir desde que era una menor.

Fue el propio conductor del programa quien hizo pública su presencia a través de su cuenta de Instagram, donde compartió fotos con ella y algunas de las preguntas que le realizó.

Deysi Araujo habla sin tapujos todo lo que vivió y cómo salió adelante. (Foto: Instagram)

Entre las preguntas que le realizaron están: “¿Trabajaste como empleada del hogar desde los 11 años?”, “Quisiste suicidarte lanzándote del tercer piso”, pero la interrogante que dejó impactadas a muchas personas fue: “¿Te violó tu patrón cuando eras aún menor de edad?”.

Tras esto, a ella se le escucha decir, entre lágrimas, que se encontraba en la cocina colocando la olla cuando apareció el sujeto y le tapó la boca. “No pedí ayuda porque me amenazó y dijo que me iba a matar. Es algo que no puedo superar hasta el día de hoy” (…). Yo no tenía a quién decirle porque estaba sola y no había nadie quien me pudiera ver o defender”.

Después, en otro bloque de preguntas le consultan si escapó de la casa de su hermana debido a sus maltratos y porque ella la acusaba de haber intentado matar a su padre.

Pero lo peor, continuó pues Deysi Araujo contó que cuando estaba embarazada de 9 meses, el padre de su hijo la golpeó. “Te marca para siempre y no puedes tener pareja. Si tienes una pareja odias a todos los hombres. No puedes ser feliz. Es muy duro”.

La bailarina también narró algunos “encuentros” que tuvo con varios personajes. Las interrogantes que le realizó sobre ellos fueron: “¿Tuviste un ‘choque y fuga con Chiquito Flores?”, a lo que respondió que le encantaba el color serio.

Respecto a la pregunta si estuvo con Manolo Rojos mencionó que su forma de hablar le pareció graciosa. “Me dijo quédate, salimos, fuimos a comer y luego a descansar”. Finalmente, en los avances de “El valor de la verdad” le consultó si continuaba visitando a Joshua Ivanoff, aquí reveló que cuando estuvo un año y medio con el ex chico reality nunca habían tenido intimidad.

