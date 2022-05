“Doctor Strange In The Multiverse Of Madness” viene siendo un éxito de taquillas y tiene a los fanáticos anonadados con las posibles secuelas que se generarán tras las tramas complementarias y alternativas que desarrollaron durante el filme, Doctor Strange y Bruja Escarlata, papel que interpreta Elizabeth Olsen y que le ha cambiado la vida, para bien y para mal: la menor de las hermanas Olsen aseguró que este personaje le ha dado más exposición, estabilidad laboral pero también le ha privado de cosas que desea realizar.

La artista de 33 años ha adquirido gran relevancia en el mundo Marvel, dando vida a Wanda Maximoff, tanto en las películas como series -siendo la serie “WandaVision” la que le dio un rol estelar-, y ello seguirá en ascenso, pues UCM ya viene planificando la película propia de Bruja Escarlata, Scarlet Witch en inglés.

Estos proyectos y otros en paralelo de Marvel la mantendrán ocupada por un buen tiempo, pero a la vez también la obligarán a renunciar a otros objetivos profesionales que tenía en mente, situación que la propia Elizabeth Olsen ha expresado públicamente con pesar y molestia.

La actriz de 33 años mostró el lado "feo" de ser famosa por su papel de Bruja Escarlata (Foto: Doctor Strange / Instagram)

¿POR QUÉ LA BRUJA ESCARLATA LE HA IMPEDIDO A ELIZABETH OLSEN REALIZAR OTROS PAPELES EN EL CINE?

Elizabeth Olsen ha expresado su alegría por el momento profesional que vive de la mano de la “Bruja Escarlata” pero ello no quiere decir que todo es color de rosa. La artista antes de acceder al mundo Marvel -en 2014- ha estado ligada más a proyectos cinematográficos independientes y desde hace unos años por la exclusividad con UCM ha tenido que decir “no” a otras propuestas.

“Me alejó físicamente de la capacidad de hacer ciertos trabajos que pensé que estaban más alineados con las cosas que disfrutaba como un miembro más de la audiencia. Y ahora estoy siendo lo más honesta”, expresó Olsen en una entrevista para The New York Times.

Incluso contó que renunció a una película que terminó siendo nominada a los premios Óscar. En la misma charla con el diario estadounidense, la actriz que da vida a Wanda Maximoff reveló que tuvo que dejar pasar un papel protagónico en la comedia de humor negro “Langosta” (2015), “The Lobster” en inglés, filme que fue nominado a la estatuilla dorada en la categoría de mejor guion original.

“Empecé a sentirme frustrada. Tenía esta seguridad laboral pero estaba perdiendo estos papeles que sentía que eran más parte de mi ser. Y cuanto más me alejaba de esos proyectos, menos me consideraban para ello”, confesó.

La menor de las hermanas Olsen ha adquirido mayor notoriedad en la adultez que las gemelas (Foto: Doctor Strange / Instagram)

“DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS” BATIÓ RÉCORD TRAS SU ESTRENO

La actriz, no obstante, sigue buscando formar parte de esos proyectos que la llenan a nivel personal y sus seguidores podrán verla próximamente en la miniserie “Love and Death”, que se estrenará a finales de este 2022.

Mientras eso sucede, puedes ver a Elizabeth Olsen en el universo Marvel, en donde la película “Doctor Strange In The Multiverse Of Madness” ya ha batido varios récords. Uno de ellos: recaudar 185 millones de dólares en su primer fin de semana, todo un hito en este año.