Hace varias semanas, Telemundo inició un proceso de reestructuración de sus principales programas, siendo la salida de Ana Jurka de “En casa con Telemundo” una de las medidas más sonadas de aquel entonces. Sin embargo, el citado espacio comenzó a salir a flote de la mano de Carlos Adyan, Aleyda Ortiz y Andrea Meza. ¿Habrán logrado tener buenos registros en rating?

Si bien es cierto que Ana Jurka y su salida de “En casa con Telemundo” fue uno de los temas más sonados hace varias semanas, el show siguió su curso y no dejó de producir contenido para todo el público en habla hispana.

En ese sentido, Carlos Adyan logró sacar a flote uno de los proyectos más mediáticos de dicha casa televisora junto a otras figuras como la popular Andrea Meza y la exintegrante de Univision, Aleyda Ortiz.

De hecho, todo hace indicar que las cosas van de las mil maravillas tras la salida de Jurka del programa de espectáculos, pues la propia Ortiz salió a relucir la buena química que poseían todos los integrantes dentro del plató de Telemundo.

Ana Jurka dejó "En Casa con Telemundo" a mediados de febrero pasado (Foto: anajurka / Instagram)

“Todos nos conocemos y nos llevamos bien genuinamente”, señaló Ortiz vía Instagram, además de puntualizar lo bendecida que se siente de formar parte de un programa como ese. “Es una gran bendición porque no siempre pasa así en la televisión. Así que de verdad yo me siento bien bendecida, bien agradecida”.

Sin embargo, un hecho muy peculiar sucedió este último miércoles 22 de marzo durante la franja horaria de la transmisión del programa. ¿Qué sucedió exactamente? Aquí en MAG te lo contamos.

¿QUÉ PASÓ EL MIÉRCOLES 22 DE MARZO DURANTE “EN CASA CON TELEMUNDO”?

Resulta que, durante la franja horario de Telemundo de este miércoles 22 de marzo, la cadena hispana no transmitió el show conducido por Adyan, Meza y Ortiz, sino que decidieron emitir la telenovela “Juego de Mentiras”.

Tal hecho generó una ola de rumores en redes sociales, pues incluso llego a comentarse que estaba a casi nada de despedir a más figuras del set o cancelarse por completo el show.

El espacio de Telemundo es conducido por Aleyda Ortiz, Carlos Adyan y Andrea Meza (Foto: En casa con Telemundo / Instagram)

“¿Qué pasó con el show que hoy no lo transmitieron?”, “¿Por qué no salió el programa hoy?”, “Espero que no lo cancelen”, “Algo me dice que lo cancelarán”, fueron algunos de los comentarios vertidos en redes sociales.

Sin embargo, y para alegría de los seguidores del programa, el espacio no fue cancelado ni entró en proceso de reestructuración. Entonces, ¿por qué no fue transmitido?

¿CUÁNDO VOLVERÁ “EN CASA CON TELEMUNDO”?

Si bien no existe una aclaración de las plataformas oficiales de Telemundo, Carlos Adyan, uno de los conductores alegó que este jueves 23 de marzo “En casa con Telemundo”, regresará a su horario habitual y sin ningún cambio en el elenco principal.

Carlos Aydan aseguró que el programa volverá a la normalidad este jueves 23 de marzo (Foto: Carlos Aydan / Instagram)

“Muchos me han escrito por el programa, mañana “En casa con Telemundo” vuelve en horario regular”, aseveró el presentador nacido en Puerto Rico a través de su cuenta personal de Instagram.

¿POR QUÉ “EN CASA CON TELEMUNDO” NO SALIÓ AL AIRE?

Aunque existen diversos rumores de por medio, la plataforma oficial de Telemundo no ha dado detalles del motivo por el que transmitieron “Juego de Mentiras” en lugar del programa.

Vale recordar que Adyan, uno de los conductores más queridos del show, se encuentra de vacaciones por Turquía, por lo que su ausencia en el espacio de Telemundo será vital en la realización del show.

¿Estás listo para volver a sintonizar la apuesta de Telemundo? No te la puedes perder “En casa con Telemundo” a partir de las 2:00 p.m., en horario del Este.