El 23 de mayo de 1969, el actor Eric del Castillo se casó con Kate Trillo, formando una de las parejas más importantes y estables en el entretenimiento mexicano y convirtiéndose en padres de Kate y Verónica del Castillo, dos importantes figuras de la televisión.

Y es que en un ambiente en el que los matrimonio duran algunos pocos años, e incluso meses, las celebs de Estados Unidos demostraron solidez en su compromiso, el cual mantienen por más de 50 años y han presumido en más de una ocasión.

Por eso, no fue sorpresa que el vicepresidente en la Asociación Nacional de Intérpretes protagonizara un romántico momento al entregarle un anillo de compromiso a Kate Trillo, esto pese a ya estar casados, e incluso se animó a pedir nuevamente su mano.

Kate del Castillo con sus padres Eric y Kate Trillo en una foto familiar (Foto: katedelcastillo / Instagram)

LA PEDIDA DE MANO DE ERIC DEL CASTILLO Y KATE TRILLO

¿Qué es lo que sucedió? Resulta que si bien ambos llevan medio siglo juntos, el legendario actor nunca le había entregado un anillo de compromiso a Kate Trillo, lo cual, cabe destacar, no es un requisito para un matrimonio, solo una tradición, por lo que decidió enmendarlo con la emotiva pedida.

“¿Kate Trillo Grant aceptarías casarte conmigo por favor?”, solicitó el actor en un video que fue compartido por sus hijas en redes sociales.. “80 años después. Perdón por haberme atrasado un poco”, añadió entre risas.

Por su parte, la mujer bromeó con los años que demoró el actor en entregarle el anillo y aceptó el regalo de su esposo.

“¿Cómo no? Si es el primer regalo que recibo después de 80 años. El anillo de compromiso que me debió dar hace 53 años, me lo dio hoy”, respondió.

LA RELACIÓN DE KATE TRILLO Y ERIC DEL CASTILLO

En conversación con Ventaneando de TV Azteca, la mujer se refirió el romántico momento indicando que pese al tierno momento no habrá una nueva ceremonia.

“Otra boda ya no. Esto nada más es el compromiso de hace mucho. Se lo acepté porque pasaron 53 años. ¡Con eso no me vuelve a dar en 20 años!”, señaló Trillo, mientras que Eric indicaría: “Ya con eso me endrogué”.

Pese a la cantidad de tiempo en su compromiso, la pareja no ha perdido su sentido del humor.

“Se compra televisores grandotes y me dice ‘ese es tu regalo, vieja’. Este (el anillo) no lo puede usar él. Yo con ser mujer de él, es mi regalo más grande”. explicó.

Con más de 50 años de compromiso, la pareja destacó la paciencia y comprensión como la clave de su matrimonio, el cual es uno de los más longevos del entretenimiento en México.

“Le damos gracias a Dios de estar juntos un día más, en su cumpleaños, la felicité temprano”, indicó el actor, mientras su esposa sentenció asegurando que “(las parejas actuales) no saben lo que es amar, en serio. Al primer pleito ya se van, yo así ya habría cambiado 80 veces de marido. Yo sin ti no quiero nada”.