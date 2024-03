En el vibrante mundo de la fantasía, donde la magia y la aventura convergen, “Frieren: Beyond Journey’s End” (“Sōsō no Frieren” en japonés y “Más allá del final del viaje” en español) se ha convertido en un fenómeno tanto en la pantalla como en las páginas del manga. Desde su debut en septiembre de 2023, este anime de Crunchyroll ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su historia emotiva y personajes entrañables. Siguiendo los pasos de Frieren, una maga elfa, el relato nos transporta a un viaje épico en busca del lugar de descanso de las almas, con el objetivo de reunirse con su antiguo compañero Himmel, cuyo grupo de héroes una vez derrotó al Rey Demonio. Si ya pudiste ver el final y te quedaron dudas, no te preocupes, aquí te lo explico.

El anime, basado en el manga de Kanehito Yamada, ha llegado a su conclusión recientemente el pasado 22 de marzo de 2024. En su emocionante episodio final, el número 28, presenciamos momentos culminantes mientras varios de los personajes principales, incluyendo a Wirbel, Denken, Übel y Land, pasan el crucial examen de Serie para ascender como magos.

Sin embargo, detrás de las pruebas y los desafíos, se encuentran revelaciones sorprendentes y despedidas conmovedoras que dan cierre a esta cautivadora aventura. Antes de seguir, mira el tráiler de “Frieren: Beyond Journey’s End”.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “FIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

¿Cuál fue la verdadera motivación de Wirbel para volverse un mago?

La verdadera motivación de Wirbel para volverse un mago radica en su deseo de proteger su ciudad natal y asegurar un futuro mejor para todos. Además, su ambición de convertirse en un mago de primera clase se alimenta de su intención de aprender un hechizo que le permita enfrentarse con mayor eficacia a los demonios que amenazan su mundo.

Por otro lado, Wirbel también busca seguir el ejemplo de Himmel, cuyas hazañas heroicas leyó y escuchó desde su infancia.

Wirbel es un mago de segunda clase con una amplia experiencia en combate en vivo, que participa en el examen para convertirse en mago de primera clase, y además es el capitán del Cuerpo Mágico del Norte (Foto: Madhouse)

¿Por qué Lernen se enfrenta a Frieren?

Lernen se enfrenta a Frieren debido a su deseo de ser recordado como Flamme, el mago legendario cuyo legado aún persiste en la memoria colectiva. Al disculparse con Frieren por los problemas causados por Serie, Lernen revela su anhelo de ser reconocido y recordado como un héroe de la misma magnitud que Flamme. Al ver las fluctuaciones en el maná de Frieren, Lernen reconoce su habilidad y destreza en la batalla, lo que alimenta su ambición de pasar a la historia como un personaje de renombre.

¿Serie realmente era tan indiferente como pensábamos?

A lo largo del episodio final, se revela más sobre los sentimientos de Serie hacia sus alumnos, especialmente Flamme. Descubrimos que, a pesar de su aparente indiferencia, Serie aceptó y valoró a cada uno de sus alumnos, incluso si nunca expresó abiertamente sus sentimientos hacia ellos. Esta revelación ofrece una nueva perspectiva sobre Serie y su compleja relación con Frieren y los demás, añadiendo capas de profundidad a su personaje y a la dinámica del grupo.

¿Cuál es el significado detrás de las despedidas rápidas?

En uno de los flashbacks de Frieren, recuerda cuando Himmel compartió su creencia de que las despedidas no necesariamente significan un adiós definitivo, sino que podrían indicar futuros reencuentros.

Esta idea añade un matiz esperanzador y optimista al final del episodio, sugiriendo que, aunque los personajes se separen físicamente, sus vínculos emocionales podrían seguir intactos y preparar el escenario para futuras aventuras juntos.

